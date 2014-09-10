حاشیه های فیلترینگ سایت های خبری بدون مجوز

مجله مهر: فیلتر شدن سایت های اصولگرا در حالی انجام شد که بسیاری از سایت های خبری و تحلیلی اصلاح طلب و منتسب به جریان دولت با وجود قرار نگرفتن در لیست اعلام شده، همچنان به فعالیت هایشان ادامه می دهند. از جمله این سایت ها آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، آصف نیوز، امیدنامه، انصاف نیوز است که تاکنون هیچ اقدامی برای مسدود سازی آنها نشده است.

ارشاد اجازه این کار را ندارد

این اقدام در حالی است که معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: « نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت برمطبوعات هم نمی تواند راسا دستور مسدودسازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکرده اند، صادر کند .هیات نظارت بر مطبوعات صلاحیت فیلتر و توقیف خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی را که از آن هیئت پروانه فعالیت دریافت نکرده اند ندارد.» به گفته این مقام مسئول، ارشاد فقط می تواند تخلقات را برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی اعلام کند.

در حال حاضر هنگام باز کردن سایت های مسدود شده این صفحه ظاهر می شود.

برخورد گزینشی وجود ندارد

اما «علاء الدین ظهوریان» دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات درباره شائبه برخورد گزینشی و دوگانه وزارت ارشاد گفت: «هیچ گزینش و اولویتی در کار نیست. بلکه بحث این است که فعالیت یک پایگاه خبری بدون مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مثل انتشار نشریه، بدون مجوز است. لذا مطابق با همان بند مصرح مربوطه در قانون مطبوعات، ما صرفاً این قبیل پایگاه‌های خبری را برای اقدامات قانونی بعدی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌کنیم.» ظهوریان همچنین اعلام کرد که پایگاه خبری بدون مجوز، برای ما فقط بدون مجوز به شمار می‌رود و کاری به باقی مسائل نداریم و این پایگاه ها باید در فرصت داده شده اقدام به اخذ مجوز کنند.

فهرست جدیدی در راه است

امروز یک مقام آگاه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم در گفتگو با «مهر» این شبهات را رد کرد و گفت که در روز گذشته چند سایت حامی دولت نظیر روحانی‌نیوز، شریان و لحظه آنلاین نیز مسدود شده‌اند. این مقام آگاه خبرداد که قبل از ظهر امروز فهرستی از وب سایت هایی که به علت نداشتن مجوز در آستانه فیلتر هستند منتشر می شود.

برای خواندن گزارش کامل خبرگزاری مهر از این ماجرا اینجا و اینجا را ببینید.