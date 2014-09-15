مجله مهر:گزیده عکس‌های خبری امروز متنوع و متفاوت است.از جنگ گوجه فرنگی گرفته تا مسابقه دو در گل و لای را شاهد خواهیم بود. به تماشای پدیده زیبای شفق قطبی در آلاسکا می نشینیم و سری هم به جشنواره مد و لباس در مادرید می زنیم و خبری هم از ادامه تظاهرات ضد دولتی در پاکستان خواهیم گرفت. با انتخاب‌های امروز «مجله مهر» از جذاب‌ترین عکس‌های خبری امروز همراه باشید.