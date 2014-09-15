امدادگران در حال انتقال یکی از مصدومان نگون بخت حادثه ریزش ساختمان 3 طبقه در شهر لاگوس نیجریه به بیمارستان هستند. (AP Photo)
ایجاد گودال در جاده ای در استان سیچوان چین. وقتی زیرسازی جاده را چینی ها انجام داده باشند، ایجاد گودالی به این بزرگی در وسط جاده بعد از بارش باران تعجبی ندارد. (Zuma Press)
جشنواره مد در مادرید. آدم گاهی واقعا به عقل و شعور این طراحان مد و لباس شک می کند. (Zuma Press)
تظاهرات ضد دولتی در اسلام آباد. ظاهرا خانم های پاکستانی در عرصه فعالیت های سیاسی گوی سبقت را از آقایان ربوده اند. (AFP)
جنگ گوجه فرنگی در آمستردام. راستی گوجه فرنگی در هلند کیلویی چند!؟ (AP)
رقابت شرکت کنندگان در مسابقه دو در مسیر پر گل و لای در ایرلند شمالی. (AFP)
تصویری زیبا از شفق قطبی در آسمان آلاسکا که حاصل وقوع توفان های خورشیدی است. (NBC news)
یخ در بهشت وسط جهنم. کودکان فلسطینی بر روی دیوار ویران شده کلاس درسشان از حمله صهیونیستها نشسته اند و یخ در بهشت نوش جان می کنند. (AP)
ظاهرا حوصله این گربه خانگی از محبوس ماندن در چهاردیواری اتاق صاحبش حسابی سر رفته است. (AP)
مرد سیل زده پاکستانی در انتظار پرتاب بسته مواد غذایی از داخل هلیکوپتر است. (AP)
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