چاپ تصویر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بر روی دستمال های توالت در اوکراین. ظاهرا اوکراینی ها روشی بهتر از این برای تنبیه پوتین پیدا نکرده اند! (Getty Images)

ثبت دراز ترین زبان جهان در کتاب رکوردهای گینس. تا حالا آدم به این زبان درازی دیده بودید؟ (Yahoo)

رزمایش نظامی نیروی دریایی کره جنوبی. (Reuters)

ادامه حملات پیشمرگه های کرد به مناطق تحت کنترل داعش در اطراف موصل. (Reuters)

تظاهرات کردهای ساکن لبنان علیه داعش. (AP Photo)

یک قایق ماهیگیری در آبهای خلیج مانیل در فیلیپین در اثر طوفان لوئیس در حال غرق شدن است. (Reuters)

اجساد اموات گواتمالایی به دلیل آنکه بازماندگان آنها قادر به تامین هزینه اجاره قبرها نیستند، به گورهای دسته جمعی منتقل می شوند. گواتمالایی ها در آن دنیا هم اجاره نشین هستند. (Reuters)

اسب آبی جوان در باغ وحشی در انگلیس مشغول بازی با مادرش است. (Telegraph)

آغاز سال تحصیلی در غزه در کلاس های درس آسیب دیده از جنگ اخیر. (Zuma Press)

آسمان خراش های دوبی در محاصره توده غلیظی از مه. برج خلیفه، بلندترین برج جهان در میان سایر برج ها دیده می شود. (Telegraph)