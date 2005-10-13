۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۴

پيش از ظهر امروز انجام شد :

گزارش خبرنگار "مهر" از راهپيمايي دانشجويان دانشگاه هاي بيرجند در دفاع از ملي شدن صنعت هسته اي ايران

صدها تن از دانشجويان دانشگاه هاي بيرجند پيش از ظهر امروز در دفاع از حق مسلم ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي ضمن برپايي راهپيمايي ، از مسئولان كشورمان خواستند كه نسبت به زورگويي هاي آمريكا و اروپا واكنش نشان داده و در تعامل اقتصادي و سياسي با سه كشور اروپايي، علي الخصوص انگليس واكنش نشان دهند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"  اين راهپيمايي كه صدها تن از دانشجويان دختر و پسر در آن شركت داشتند، از مقابل دانشكده فني دانشگاه بيرجند به سمت ميدان ابوذر اين شهر برگزار شد و دانشجويان با حمل پلاكاردها و سر دادن شعارهايي خواستار ايستادگي و قاطعيت هر چه بيشتر مسئولان كشورمان در دفاع از حق مسلم ملت ايران در جريان هسته اي شدند.

دانشجويان شعار مي دادند : الله اكبر ؛ لا اله الا الله ؛ هيهات مناالذله؛ مرگ بر آمريكا؛ مرگ بر اسرائيل؛ مرگ بر انگليس؛ سفير انگلستان اخراج بايد گردد؛ آلمان فرانسه انگليس برادران ابليس؛ پروتكل الحاقي توطئه آمريكاست ؛ انرژي هسته اي حق مسلم ماست.

همچنين تظاهر كنندگان تراكت هايي از سخنان امام و رهبري با خود حمل مي كردند كه در آنان بر لزوم ايستادگي مسلمانان در مقابل زورگويان و حق مسلم ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي تاكيد شده بود.

اين گزارش حاكيست دانشجويان در پايان اين راهپيمايي با تجمع در ميدان مركزي بيرجند (ميدان ابوذر) ضمن قرائت قطعنامه پاياني اين راهپيمايي پرچم هاي آمريكا، اسرائيل و انگليس را به آتش كشيدند.

