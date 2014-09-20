خط عبوری جدید برای موبایل به دست ها

مجله مهر- عطیه همتی: حتما برایتان پیش آمده است که افرادی را در کوچه و خیابان ببینید که خیره به تلفن همراهشان راه می روند. گاهی هم ممکن است با کسی برخورد کنند و موجب دردسر برای خود و دیگران شوند.

چینی ها برای حل این مشکل، با خط کشی پیاده روهایشان، مردم عادی را از این قشر جدا کردند. با این کار کسانی که قصد دارند خیره به تلفن همراهشان راه بروند برای اینکه موجب تصادف و یا برخورد نشوند، در خط عبوری جداگانه ای حرکت می کنند. خطی که مثل خط کندرو خیابان است.

شاید در نگاه اول این کار احمقانه به نظر برسد. اما این راه به عنوان یکی از راه‌های جالب و جدید در خصوص مصرف کنندگان تکنولوژی در محیط های شهری مطرح شده است. حالا ممکن است این ابتکار علاوه بر شهر چونگ کینگ در شهرهای دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش «واشنگتن پست» با انجام این کار، شاید عده ای فکر کنند که این خطوط عبوری مانند خطوط خیابان برای ماشین‌هایی است که با سرعت کمتری رانندگی می کنند، اما این کار می تواند به معنای انگشت‌نما کردن و یا به حاشیه راندن عده ای خاص شود. شاید هم موجب به روز رسانی یک رفتار اجتماعی از طریق راه حلی خلاقانه و طنز برای استفاده مردم از تکنولوژی در جوامع شهری شود.