گزیده عکس های خبری جمعه

مجله مهر: در بسته خبری - تصویری امروز تصاویر متنوع و بسیار جالبی را برایتان تدارک دیده ایم. ابتدا یک ماجراجویی جالب در کوه های آلپ را خواهیم دید و سپس به خوردن همبرگرهای سیاه رنگ در یکی از رستوران های توکیو دعوت خواهیم شد. همچنین عکسی یادگاری با یک اناکوندای عظیم الجثه خواهیم دید و به کمپ آموزش نیروهای پیشمرگه کرد در سلیمانیه عراق سری خواهیم زد. با ما در برگزیده عکس های خبری روز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.