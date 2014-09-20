گزیده عکس های خبری جمعه

پرستوهای تازه متولد شده، در لانه فانوسیشان منتظر رسیدن غذا هستند. حالا مگر می شود این دهان های تا بناگوش باز شده را پر کرد؟(Telegraph)
این هم یکجور تفریح خطرناک.گردشگران ماجراجو در درون ننو های خود وسط زمین و آسمان، مشغول تماشای مناظر زیبای کوه های آلپ هستند. (EPA)
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گدازه های مذاب از کوه آتشفشانی اسلامت در جاوای اندونزی همچنان در حال فوران است. (AP Photo)
عکس یادگاری کودک 8 ساله با مار آناکوندای 5 متری که سگ همسایه را درسته قورت داده، اما توسط پدر این کودک شکار شده است. (Telegraph)
ژست ناشی از استیصال وزیر امور خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنا. ظاهرا گروه خودساخته داعش، آمریکایی ها را حسابی به دردسر انداخته است. (Reuters)
درگیری خونین نیروی امنیتی یک فروشگاه بزرگ با سارقان در مکزیک. (AP Photo)
یک آتش نشان عضو ارتش تلاش میکند در عملیات اطفاء حریق در یک خانه تاریخی در کاتماندوی نپال گلویی تازه کند. (EPA)
عرضه همبرگر سیاه رنگ در یکی از رستوران های توکیو. نان و پنیر استفاده شده در این همبرگر با زغال گیاه بامبو دودی شده است. (Getty Images)
با وجود همه تلاشها، طرفداران استقلال اسکاتلند موفق به گرفتن «بله» از اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی برای استقلال اسکاتلند نشدند. (Reuters)
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یک زن پیشمرگه کرد با ناخن های لاک زده در حال طی دوره های آموزشی جهت اعزام به جنگ با داعش است. ناخن لاک زده و جنگ با داعش!؟ (Reuters)
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