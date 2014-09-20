لباس سفید یا لباس سیاه؟ مقامات دولت آمریکا اعلام کردند، واشنگتن سه هزار نظامی را در کشورهایی که متحمل بیشترین آسیب از شیوع ویروس «ابولا» شده‌اند به ویژه لیبریا، مستقر می کند.(Green Bay Press-Gazette)

تعجب اذهان عمومی نسبت به اقدام اوباما در فرستادن سرباز برای مقابله با ویروس ابولا رو به فزونی است.(Pittsburgh Tribune-Review)

نتیجه شمارش آرا در اسکاتلند از پیروزی مخالفین استقلال با 55 درصد نسبت به موافقان حکایت دارد.( Le Droit )

دیوید کامرون در اندیشه چیست؟ نگران از استقلال اسکاتلند یا در فکر مقابله با داعش؟(China Daily)

همه پرسی تاریخی اسکاتلند در 2 هزار و 608 مرکز اخذ رای صورت گرفت و دو طرف موافق و مخالف استقلال اسکاتلند، رقابتی تنگاتنگ و بسیار نزدیک به هم داشته اند.(Gulf News)

کلاه بلند ملکه بر سر اسکاتلند.در همه پرسی تاریخی اسکاتلند، بالاخره مخالفان استقلال توانستند با کسب 55 درصد آرا، اسکاتلند را زیر سلطه ملکه نگه دارند.(Cartoon Movement)

جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت اوباما به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای ریاست‌جمهوری وی رسیده است.(Townhall)

فرش قرمز برای هند و چین. پس از سفر شي جينپينگ، رئيس جمهور چين به هند و ديدار وي با مقامات ارشد دولت هند، نظاميان چين از مرز مورد مناقشه با هند عقب نشینی کردند.(Cagle)