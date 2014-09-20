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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

کلاه بلند ملکه بر سر اسکاتلند

کلاه بلند ملکه بر سر اسکاتلند

مجله مهر- شیدا علی‌اکبر شیرازی: نتایج همه پرسی تاریخی اسکاتلند اعلام شد و مخالفان استقلال در این همه‌پرسی برنده شدند. همین سوژه، مورد استفاده کارتونیست‌ها در آثار امروزشان قرار گرفته است. کارتونیست ها امروز اقدام اوباما برای اعزام 3000 نظامی برای مقابله با ویروس ابولا را  هم به چالش کشیده اند. با گزیده کاریکاتورهای امروز دنیا به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.

 

 

لباس سفید یا لباس سیاه؟ مقامات دولت آمریکا اعلام کردند، واشنگتن سه هزار نظامی را در کشورهایی که متحمل بیشترین آسیب از شیوع ویروس «ابولا» شده‌اند به ویژه لیبریا، مستقر  می کند.(Green Bay Press-Gazette)

 

تعجب اذهان عمومی نسبت به اقدام اوباما در فرستادن سرباز برای مقابله با ویروس ابولا رو به فزونی است.(Pittsburgh Tribune-Review)

 

نتیجه شمارش آرا در اسکاتلند از پیروزی مخالفین استقلال با 55 درصد نسبت به موافقان حکایت دارد.( Le Droit )

 

دیوید کامرون در اندیشه چیست؟ نگران از استقلال اسکاتلند یا در فکر مقابله با داعش؟(China Daily)

 

همه پرسی تاریخی اسکاتلند در 2 هزار و 608 مرکز اخذ رای صورت گرفت و دو طرف موافق و مخالف استقلال اسکاتلند، رقابتی تنگاتنگ و بسیار نزدیک به هم داشته اند.(Gulf News)

 

کلاه بلند ملکه بر سر اسکاتلند.در همه پرسی تاریخی اسکاتلند، بالاخره مخالفان استقلال توانستند با کسب 55 درصد آرا، اسکاتلند را زیر سلطه ملکه نگه دارند.(Cartoon Movement)

 

جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت اوباما به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای ریاست‌جمهوری وی رسیده است.(Townhall)

 

فرش قرمز برای هند و چین. پس از سفر شي جينپينگ، رئيس جمهور چين به هند و ديدار وي با مقامات ارشد دولت هند، نظاميان چين از مرز مورد مناقشه با هند عقب نشینی کردند.(Cagle)

کد مطلب 2408456

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