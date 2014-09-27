درآمد عربستان از حج امسال چقدر است؟

پایگاه خبری «انتخاب» به نقل از «شبکه العالم» نوشت: یک روزنامه سعودی، درآمد حاصل از سفر حجاج و عمره‌گزاران به این کشور در سال جاری را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد.



این در حالی است که سایت شبکه العربیه یک ماه پیش، درآمد حاصل از موسم حج امسال (بدون احتساب عمره) را 32 میلیارد ریال عربستان (معادل 8 ونیم میلیارد دلار) اعلام کرده بود.



ده سال پیش، در سال 2004 میلادی درآمد عربستان از موسم حج برابر با 5.2 میلیارد ریال عربستان (معادل 1.38 میلیارد دلار) بود و بدین ترتیب ظرف مدت ده سال، درآمد عربستان از حج، بیش از 6 برابر شده است.