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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

مهمان جدید رقص آدم‌کش ها

مهمان جدید رقص آدم‌کش ها

مجله مهر: شیدا علی‌اکبر شیرازی: کارتون‌های امروز تحت تاثیر سیاست‌های مقابله با آلودگی است. از آلودگی هوا و زمین گرفته تا آلودگی تروریست‌های داعش و آلودگی بیماری مرگبار ابولا. این وسط البته انسانیت، یک دشمن دیگر هم دارد. اوبامای شکست خورده و ناتوان که دنبال راه فرار از شکست مفتضحانه سیاست‌هایش در خاورمیانه است. گزیده کاریکاتورهای امروز دنیا به انتخاب «مجله مهر» را ببینید.

یاوه گویی‌های روسای جمهوری های آمریکا پس از گذشت سیزده سال کماکان ادامه دارد. بوش و اوباما هم ندارد.(The Press Democrat )

 

پوتین برای فروش با تخفیف ویژه. نگاه کارتونیست moscow times  به تسلیم شدن پوتین برای توافق با آمریکا درباره مقابله با داعش.(The Moscow Times)

 

 

اوباما مرد تناقضات بالاخره مجبور شد دوباره به عراق بازگردد!(AAEC)

 

همه‌اش شعار بود و وعده و وعید؟ ناامیدی آقای امیدوار! رئیس جمهور آمریکا در سیاست خاورمیانه‌اش شکست سختی خورد.(Gulf News)

 

چه کسانی جهان ما را کثیف می‌کنند؟ چینی ها از جمله دولت‌هایی هستند که نه‌تنها اقلیت‌های خود را خفه می کنند، بلکه دود تولیداتشان جهان را هم آلوده کرده است.(Townhall)

 

تب آی‌فون6 که این روزها بسیار فراگیر است نشان دیگری از ساده لوحی افکار عمومی جهان است .(China Daily)

 

روزگاری مردم آن چیزی بودند که می‌خوردند. بعدها آن چیزی شدند که می پوشیدند و اکنون آن چیزی هستند که می بینند.(Cartoon Movement)

 

رقص آدم‌کش‌ها و یک مهمان جدید. آیا ابولا مزاحم والس آمریکا با داعش شده‌است؟ (Cagle)

 

جهان نسبت به تغییرات آب هوایی بی تفاوت و بلاتکلیف است. غافل از فاجعه‌ای که انتظارش را می‌کشد.(USA Today)

کد مطلب 2408511

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