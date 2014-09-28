یاوه گوییهای روسای جمهوری های آمریکا پس از گذشت سیزده سال کماکان ادامه دارد. بوش و اوباما هم ندارد.(The Press Democrat )
پوتین برای فروش با تخفیف ویژه. نگاه کارتونیست moscow times به تسلیم شدن پوتین برای توافق با آمریکا درباره مقابله با داعش.(The Moscow Times)
اوباما مرد تناقضات بالاخره مجبور شد دوباره به عراق بازگردد!(AAEC)
همهاش شعار بود و وعده و وعید؟ ناامیدی آقای امیدوار! رئیس جمهور آمریکا در سیاست خاورمیانهاش شکست سختی خورد.(Gulf News)
چه کسانی جهان ما را کثیف میکنند؟ چینی ها از جمله دولتهایی هستند که نهتنها اقلیتهای خود را خفه می کنند، بلکه دود تولیداتشان جهان را هم آلوده کرده است.(Townhall)
تب آیفون6 که این روزها بسیار فراگیر است نشان دیگری از ساده لوحی افکار عمومی جهان است .(China Daily)
روزگاری مردم آن چیزی بودند که میخوردند. بعدها آن چیزی شدند که می پوشیدند و اکنون آن چیزی هستند که می بینند.(Cartoon Movement)
رقص آدمکشها و یک مهمان جدید. آیا ابولا مزاحم والس آمریکا با داعش شدهاست؟ (Cagle)
جهان نسبت به تغییرات آب هوایی بی تفاوت و بلاتکلیف است. غافل از فاجعهای که انتظارش را میکشد.(USA Today)
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