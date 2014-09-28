مجله مهر: شیدا علی‌اکبر شیرازی: کارتون‌های امروز تحت تاثیر سیاست‌های مقابله با آلودگی است. از آلودگی هوا و زمین گرفته تا آلودگی تروریست‌های داعش و آلودگی بیماری مرگبار ابولا. این وسط البته انسانیت، یک دشمن دیگر هم دارد. اوبامای شکست خورده و ناتوان که دنبال راه فرار از شکست مفتضحانه سیاست‌هایش در خاورمیانه است. گزیده کاریکاتورهای امروز دنیا به انتخاب «مجله مهر» را ببینید.