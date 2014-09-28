سایت «باشگاه خبرنگاران» نوشت:"جوزف بورکاتو" یک پستچی 67 ساله است که به عنوان بدترین پستچی دنیا شناخته می شود. این مرد چندین سال وظیفه داشت تا نامه های مردم نیویورک را به دستشان برساند اما به جای انجام وظیفه نامه ها را در خانه نگهداری می کرد.





بورکاتو از سال 2001 به این کار مشغول شده است اما در میان انبوه نامه هایی که او در خانه نگهداری می کند می توان تاریخ سال 2005 را نیز مشاهده کرد. این مرد نزدیک به 1 تن نامه در خانه و کمد محل کارش نگهداری می کرد.

این مرد وظیفه نشناس چند روز پیش دستگیر شد و اکنون منتظر تصمیم دادگاه است. وکیل او در دفاعیه خود افسردگی و مصرف زیاد الکل را دلیل اصلی این اقدامات بیان کرده است.