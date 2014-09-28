بلاتکلیفی 15 هزار گوسفند در گمرک

سایت «اقتصاد نیوز» نوشت :در حال حاضر 15 هزار گوسفند در گمرک به دلیل نامشخص بودن عوارض صادراتی آن بلاتکلیف مانده‌اند، با احتساب 300 گرم فضولات روزانه هر گوسفند، در طول یک هفته بلاتکلیفی آنها بیش از 30 هزار کیلوگرم پشگل در انبارهای گمرک ایران تولید شده است.

هر گوسفند با توجه به میزان غذایی که در طول روز مصرف کند فضولاتی را تولید می‌کند اما به طور میانگین میزان تولید پشگل از هر گوسفند روزانه 300 گرم است.

با توجه به این که گمرک 15 هزار گوسفند را بلاتکلیف نگه داشته، روزانه 4.5 تن فضولات در گمرک ایجاد می‌شود که نحوه دفع آن از سوی این نهاد نامشخص است.

اسفند ماه سال گذشته بود که از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد برای جلوگیری از زیان دامداران و به دلیل این‌که دام زنده سنگین روی دست آنها مانده و خریدار ندارد، صادرات دام زنده سنگین با اخذ مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی و انجام هماهنگی‌های لازم آزاد است و مانعی ندارد و حدود یک ماه پیش صادرات دام زنده سبک نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی آزاد شد که برای اولین‌بار رئیس سازمان دامپزشکی آن را اعلام کرد. این آزاد‌سازی صادرات دام زنده سبک و سنگین بدون تعرفه در حالی انجام می‌شد که هفته گذشته مسعود کرباسیان، رئیس گمرک ایران که از سوی اعضای اتاق بازرگانی به عنوان نایب رئیس اول اتاق انتخاب شد، اعلام کرد که صادرات دام زنده به طور ناگهانی اعلام شده مشمول عوارض 60 درصدی می‌شود.

همین روند در نهایت باعث شد که 15 هزار گوسفند در گمرک بلاتکلیف بمانند.

آن طور که ایرج نوری، رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان دام زنده استان کرمانشاه به ایسنا گفته است: از شنبه هفته گذشته حدود 15 هزار رأس دام سبک در گمرکات کشور بلاتکلیف است و صادر‌کنندگان با مشکلات ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی اعلام کرد: دام‌های زنده‌ای که در گمرکات کشور معطل مانده‌اند به دلیل نامناسب بودن شرایط نگهداری و تغذیه‌ای تلفات زیادی می‌دهند که این باعث زیان صادر‌کنندگان و دامداران شده است؛ بنابراین از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن مصوبه‌ خود اقدام کنند.