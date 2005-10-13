فيلم برنده جايزه ويژه كن در برنامه اين هفته سينما چهار

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي " زيستن " ( Houzhe ) كه يكي از آثار شاخص ژانگ ييمو و سينماي چين به شمار مي رود و در سال 1994 موفق به دريافت جايزه ويژه از جشنواره كن شد، جمعه ( 22 مهر ماه 84 ) از مجموعه برنامه سينما چهار پخش و مورد بحث و بررسي منتقدان برنامه قرار مي گيرد.



اين فيلم داستان خانواده اي را بيان مي كند كه 4 نسل مختلف از اين خانواده در كنار هم مشغول زندگي هستند و در كشاكش و آشفتگي هاي قرن بيستم با مسايل و مشكلاتي مواجه مي شوند كه آنها را به نوعي در برابر هم قرار مي گيرد. داستان برگرداني است از رماني به همين نام كه به وسيله وي لو و هاو يو نگاشته شده بود و با كمك نويسندگان متن فيلم ارايه شده است.

در اين فيلم كه طي مدت زمان 145 دقيقه ساخته است، ژي يو، ژان لي، بن ني، ژيا كونگ، دنگ في، تاو گيو، وو ژينگ، ژانگ لو و داهونگ ني مشغول ايفاي نقش هستند. اين فيلم موفق به كسب جايزه ويژه هيات داوران كن و دريافت جايزه بهترين بازيگر ( ژي يو ) از همين جشنواره شده است.