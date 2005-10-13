فيلم برنده جايزه ويژه كن در برنامه اين هفته سينما چهار

اين فيلم داستان خانواده اي را بيان مي كند كه 4 نسل مختلف از اين خانواده در كنار هم مشغول زندگي هستند و در كشاكش و آشفتگي هاي قرن بيستم با مسايل و مشكلاتي مواجه مي شوند كه آنها را به نوعي در برابر هم قرار مي گيرد. داستان برگرداني است از رماني به همين نام كه به وسيله وي لو و هاو يو نگاشته شده بود و با كمك نويسندگان متن فيلم ارايه شده است.
در اين فيلم كه طي مدت زمان 145 دقيقه ساخته است، ژي يو، ژان لي، بن ني، ژيا كونگ، دنگ في، تاو گيو، وو ژينگ، ژانگ لو و داهونگ ني مشغول ايفاي نقش هستند. اين فيلم موفق به كسب جايزه ويژه هيات داوران كن و دريافت جايزه بهترين بازيگر ( ژي يو ) از همين جشنواره شده است.
