  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۱

اثري از ژان ييمو در برنامه اين هفته

فيلم برنده جايزه ويژه كن در برنامه اين هفته سينما چهار

فيلم برنده جايزه ويژه كن در برنامه اين هفته سينما چهار

فيلم سينمايي " زيستن " به كارگرداني ژانگ ييمو اين هفته از مجموعه برنامه سينما چهار پخش مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"،  فيلم سينمايي " زيستن " ( Houzhe ) كه يكي از آثار شاخص ژانگ ييمو و سينماي چين به شمار مي رود و در سال 1994 موفق به دريافت جايزه ويژه از جشنواره كن شد، جمعه ( 22 مهر ماه 84 )  از مجموعه برنامه سينما چهار پخش و مورد بحث و بررسي منتقدان برنامه قرار مي گيرد.


اين فيلم داستان خانواده اي را بيان مي كند كه 4 نسل مختلف از اين خانواده در كنار هم مشغول زندگي هستند و در كشاكش و آشفتگي هاي قرن بيستم با مسايل و مشكلاتي مواجه مي شوند كه آنها را به نوعي در برابر هم قرار مي گيرد.  داستان برگرداني است از رماني به همين نام كه به وسيله وي لو و هاو يو نگاشته شده بود و با كمك نويسندگان متن فيلم ارايه شده است.

در اين فيلم كه طي مدت زمان 145 دقيقه ساخته است، ژي يو، ژان لي، بن ني، ژيا كونگ، دنگ في، تاو گيو، وو ژينگ، ژانگ لو و داهونگ ني مشغول ايفاي نقش هستند. اين فيلم موفق به كسب جايزه ويژه هيات داوران كن و دريافت جايزه بهترين بازيگر ( ژي يو ) از همين جشنواره شده است.

کد مطلب 240852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه