گزیده عکس های خبری سه شنبه

یک زن کرد سوری به همراه فرزندانش، در مرز ترکیه آواره شده است. ترکیه مرز خود را به روی آوارگان سوری بسته است. (Getty Images)

در سوی دیگر دنیا، جورج کلونی، بازیگر سرشناس آمریکایی و همسرش امل علم الدین در شهر ونیز ایتالیا پس از مراسم عروسی مجلل و خبرسازشان، از داخل یک قایق برای عکاسان دست تکان می‌دهند. (AP)

معترضان دموکراسی خواه هنگ کنگی با پلیس درگیر شده‌اند. مقابله معترضان با گاز فلفل پلیس توسط چتر، موجب شده که حرکت اعتراضی آنان، «انقلاب چتر» لقب بگیرد. (AP)

دو موش کوچک که از یک ساقه خشک آویزان شده اند و انگار که دارند می خندند. (Caters News)

پس از اصابت خمپاره‌های شلیک شده از سوی داعش به مناطقی در خاک ترکیه، تانک‌های ارتش این کشور در مرز سوریه به حالت آماده باش درآمده‌اند. (EPA)

سعید فضل الله، عضو تیم کایاک دو نفره ایران، پس از نایب قهرمانی در مسابقات آسیایی اینچئون، این‌طوری خوشحالی خودش را نشان می‌دهد. (Reuters)

حادثه در دور اول مسابقات موتورسواری گرندپری آراگون اسپانیا چند موتورسوار را از دور مسابقه خارج کرد. (Reuters)

به‌دنبال فعال شدن آتش‌فشان اونتاکه در ژاپن، کوه های اطراف این آتش‌فشان با لایه ضخیمی از خاکستر آتشفشانی پوشیده شده‌است. تلاش برای نجات کوهنوردان حادثه دیده ادامه دارد. (AP)

بازدیدکنندگان در باغ بوتانیکال بازل سوئیس در حال تماشای یکی از بزرگترین و نادرترین گیاهان گلدار استوایی جهان هستند. (Reuters)