درگیری‌ها در منطقه کردنشین کوبانی سوریه به اوج رسیده‌است. این‌ساختمان 4 طبقه‌ای در شرق کوبانی است که به تصرف داعش در آمده است. (Reuters)

عراقی‌ها در روز عید قربان در شهر بازی بغداد مشغول تفریح هستند. (AP)

حجاج برای به‌جا آوردن آخرین مرحله از سنگ زدن به نماد شیطان در آخرین روز مناسک حج در حال حرکت به سمت محل رمی جمرات هستند. (Reuters)

جشنواره بالون‌های هوای داغ در انسینیتاس کالیفرنیا در حال برگزاری است. (Reuters)

امواج سهمگین برآمده از توفان فانفون که سرعتش به 180 کیلومتر در ساعت می رسد در شهر کیهوی ژاپن به موج شکن برخورد می کنند. (AFP)

گروه نمایش‌های هوایی نیروی هوایی کره جنوبی مشغول اجرای برنامه است. (AP)

این هم ثبت لحظه‌ای دیدنی از مهر مادری. پرستوی مادر در اطراف آمستردام هلند مشغول دادن غذا به کودک دلبندش است. (Telegraph)

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گروهی از فیل‌ها مشغول پاشیدن گل و خاک بر روی پوست خود هستند. لایه ای از گل و خاک، به فیل‌ها کمک می کند تا در گرمای طاقت فرسای آفریقا دمای بدنشان را پایین تر نگه دارند. (Telegraph)

ورزشکار اهل بلاروس در جریان مسابقات مقدماتی ژیمناستیک قهرمانی جهان در نانینگ چین، مشغول هنرنمایی است. (Zuma Press)

نخست وزیر برکنار شده تایلند، در مقابل تصویر پادشاه این کشور زانو زده است. پادشاه به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده است. (Getty Images)