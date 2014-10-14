حلزونی که برای نجات کوبانی رسید

حلزون سازمان ملل بالاخره برای نجات کوبانی رسید. اما ... (Arab News)

کنفرانس کمک به بازسازی غزه در آستانه زمستان آغازشد ، مصری ها میزبانی این کنفرانس را بر عهده داشتند اما به نظر نمی رسد پولی در این کنفرانس برای بازسازی غزه جمع شده باشد.(Gulf News)

کوبانی در نزدیکی مرزهای ترکیه با موج حملات شدید داعشی ها برای گسترش نفوذشان روبه‌رو بود. در حالی که ارتش ترکیه مشغول کار دیگری بود. (AAEC)

آمریکایی ها با استقاده از ابزار داعش با هدف ضربه زدن به اسلام ناب وارد میدان شده اند.(Pittsburgh Tribune-Review)

کیم کجاست؟ به نظر می رسد روح شوهر عمه اش بالاخره کار خودش را کرده و رهبر 31 ساله کره شمالی را به ناکجا آباد فرستاده است.(Cartoon Movement)

سکوت تانک در مقابل کشتار مردم بی‌گناه، هدیه اردوغان به جامعه جهانی است.(Lattuf Cartoon)

چشم و گوش بسته. این حکایت آمریکا و سران عرب و ترک منطقه در مقابل داعش است. (Cartoon Movement)

ماسک‌های جشن هالووین و طعنه هوشمندانه کاریکاتوریست به نمادهای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان (AAEC)