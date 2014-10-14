ده‌ها نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. (Reuters)

این هم کدو تنبلی که با 857 کیلو وزن، رکورد سنگین ترین کدو تنبل بریتانیا را شکست. (Telegraph)

یک هنرمند فرانسوی فواره ای را طراحی کرده که از شلنگ های آب تشکیل شده است. (Getty Images)

نظامی صهیونیست در بیت المقدس به زنان فلسطینی حمله می کند. این درگیری‌ها در جریان اعتراض فلسطینیان به حضور صهیونیست ها در صحن مسجد الاقصی صورت گرفت. (AP)

اعضای گروه اقلیت نژادی تامیل‌ها در سریلانکا در حال دویدن به سمت قطار هستند. حدود 24 سال پس از جنگ داخلی و تعطیل شدن خط آهن جفنا به کلمبو، دولت این کشور این خط را مجددا دایر کرد. (AP)

تصویری که توسط تلسکوپ هابل از یک سحابی در حال مرگ در فاصله 3800 سال نوری از زمین گرفته شده و شباهت فراوانی به یک پروانه دارد. (NASA)

پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن معترضان به زور متوسل شد. (Getty Images)

اسکار پیستوریوس، قهرمان پارالمپیک آفریقای جنوبی هنگام خروج از دادگاه در شهر پرتوریا در محاصره پلیس و خبرنگاران قرار گرفته است. پیستوریوس متهم به قتل غیرعمد نامزدش است. (AFP)

یک هنرمند آماتور، خود را برای اجرای برنامه در یک برنامه رقص سنتی در شهر بنگلور هند آماده می کند. (Reuters)

یک دستفروش در حال فروختن شیرینی به تماشاگران نبردهای کوبانی از تپه های مشرف به این شهر در خاک ترکیه است. (Getty Images)