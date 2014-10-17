مجله مهر: امروز را با تصاویری از دو اثر هنری جالب توجه در برلین و ژنو آغاز می کنیم. سپس مدل‌های عجیب و غریب لباس ارائه شده در هفته مد مرسدس بنز در استانبول را می بینیم. همچنین تصویری زیبا از رابطه مادر و فرزندی خانواده لاک پشت‌ها را خواهیم دید و شاهد اعتراض مدنی دانشجویان تئاتر در مکزیک خواهیم بود. با برگزیده عکس‌های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.