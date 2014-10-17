یک شهروند آلمانی در جریان جشنواره نورها در حال عبور از کنار یک اثر هنری در برلین است. (EPA)
اثری هنری به شکل یک چنگال در وسط دریاچه ژنو خلق شده است. (Getty Images)
این تصویر که توسط دوربینی با لنز قوی از فاصلهای دور از نبردهای کوبانی گرفته شده، نشان میدهد که یک پیشمرگه زن در تلاش برای پناهگرفتن و در امان ماندن از حملات داعش است. (AP)
مدل عجیب و غریب لباس دو مانکن در جریان هفته مد مرسدس بنز در استانبول. (Getty Images)
در آستانه برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور حدید اندونزی، بیش از 22 هزار پلیس و سرباز ارتش، برقراری امنیت در جاکارتا را عهدهدار شده اند. (Zuma Press)
لاکپشتهای تازه متولد شده در پارک حیات وحش در نزدیکی شهر کسویک انگلیس مشغول بازی با مادرشان هستند. (PA)
این هم تصویری زیبا از پرواز هزاران کرم شب تاب در کوه های داسیوی تایوان. (HotSpot)
دانشجویان تئاتر در اعتراض به ناپدید شدن یک استاد دانشگاه در بیرون ساختمان دادستان کل مکزیک تجمع کرده اند. (Reuters)
ژست جالب یک گربه وحشی در پارک جانور شناسی شهر آمنه ویل فرانسه در مقابل دوربین. (Getty Images)
اجرای نمایش هوایی جنگندههای ارتش صربستان در بلگراد برای خوش آمد گویی به رئیس جمهور روسیه. (Getty Images)
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