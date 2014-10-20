پایگاه خبری شبکه «العالم» نوشت: اگر از دوستداران همبرگر و وعده های غذایی عجیب و غریب هستید، باید مبلغ هزار و 100 پوند انگلیس معادل حدود هزار و 600 دلار آمریکا و به عبارت ساده تر نزدیک به 5 میلیون تومان ناقابل را آماده کرده، به رستوران " هونکی تونک " Honky Tonk در منطقه چلسی لندن بروید و یک " گلام برگر" را که گران ترین برگر جهان نام گرفته سفارش دهید.

رستوران هونکی تونک از سوی مرکز " ریکوردستیر" که متخصص در ثبت رکوردهاست ، مدرک رسمی دریافت کرده است.

طرح تهیه این وعده غذایی پس از آن ارائه شد که تعداد کارت های تخفیف شرکت گروپون – متخصص در زمینه تخفیف دادن از طریق سایت این شرکت - به 5 میلیون کارت تخفیف رسید.

پایگاه این شرکت با رستوران مذکور برای تهیه و سرو این وعده گران غذایی و درنوع خود منحصر به فرد همکاری دارد و دراین غذا از مواد غذایی گرانقیمت مانند خرچنگ و گوشت " کاپ واگو " و پنیر فرانسوی و قارچ سیاه استفاده می شود.

این وعده غذایی از موادی شامل 220 گرم گوشت چرخ کرده گوساله و 60 گرم گوشت آهو وارداتی از نیوزلند با حداقل چربی و نیز مقداری گوشت کاپ واگو و قارچ سیاه است.

در تهیه این وعده غذایی همچنین از ماهی دودی منطقه هیمالیا و نیز نوعی خرچنگ از کانادا بکار رفته و با زعفران ممتاز و خوش آب و رنگ ایرانی تزیین می شود.

ابتکار درست کردن این غذا توسط کریس لاردج آشپز ماهر بوده و در آن از خاویار و تخم اردک دودی نیز استفاده می شود.

لیست مواد غذایی لازم برای تهیه این غذای گران قیمت به همین جا محدود نمی شود، بلکه نان این غذا با لایه ای از طلای قابل خوردن سرو می شود و پس از آماده شدن با قارچی که معمولاً با معیار وزن آن فروخته می شود و قیمت آن بیش از 200 دلار برای هرگرم ( برحسب نوع و فصل ) متغیر است ، تزیین می شود.

سرآشپز لارج بعد از تلاش های بسیار برای آزمودن مواد غذایی مختلف بالاخره بعد از سه هفته مواد غذایی لازم برای تهیه این همبرگر را مشخص و آن را در آشپزخانه " هونكي تونك " آماده کرد.

" روی بلانگا " مدیر اجرایی شرکت گروپون گفته است که این وعده غذایی با توجه به کارت های تخفیفی که این شرکت ارائه کرده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و با هونکی تونک همکاری شده است تا گران ترین وعده غذایی همبرگر در جهان را آماده کند و یک فرد خوش ذوق و سلیقه از فرصت چشیدن این غذا به طور رایگان بهره مند خواهد شد.

رستوران هونکی تونک در لندن به ارائه گران ترین و بهترین انواع همبرگر در لندن معروف است.

سرآشپز این رستوران گفته است که تهیه این وعده فست فود و فرصت ارائه آن به افراد خوش ذوق و سلیقه یک رویداد مهم برای وی به شمار می رود. وی همچنین گفته است که درتهیه این غذا دقت و سلیقه زیادی به خرج داده تا موادی را انتخاب کند که آن را شایسته لقب " گران ترین برگر جهان " کند.

وی این غذا را درنوع خود درجهان منحصر به فرد خوانده و گفته است که کسی که طعم آن را بچشد، با تجربه ای جالب و درعین حال فراموش نشدنی روبرو خواهد شد.