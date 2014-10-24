ایلوش وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در تلاشیم که تا پایان سال ۸۰ دوربین نظارت تصویری جدید در شهر نصب و راه اندازی کنیم تا تعداد این دوربین ها به ۱۲۰۰ دستگاه برسد و بتوانیم نظارت دقیق و گسترده تری بر معابر و ترددهای شهر داشته باشیم.

وی ادامه داد: با به کارگیری دوربین های نظارت تصویری علاوه بر اینکه نظارت و مدیریت بر وضعیت ترافیک در تمام سطح شهر امکان پذیر می شود، در صورت بروز حوادث و سوانح رانندگی می توان در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اعزام نیروهای امدادی اقدام و از انسداد معابر و ایجاد گره های ترافیکی جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال حدود ۲۵ دوربین ثبت تخلفات سرعت در بزرگراه‌های شهر تهران نصب شده و در تلاشیم ۱۲۰ دستگاه دوربین ثبت تخلفات جدید نیز تا پایان سال به بهره برداری برسانیم.

وزیری تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد با به کارگیری این سیستم،تصادفات منجر به فوت و جرح، ھمچنین وقوع تصادفات خسارتی در بزرگراه‌ھای پایتخت کمتر شود و عملکرد سیستم بسیار موفقیت آمیز بوده است.