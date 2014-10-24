اتمام حجت وزیر بهداشت با پزشکان زیرمیزی بگیر/ پزشکان متخلف جایی برای طبابت در ایران ندارند

به گزارش خبرنگار مهر سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی که در ساختمان مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد گفت: کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سومین مرحله از اجرای طرح تحول نظام سلامت است که با کمک سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تهیه و تدوین و به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وی تاکید کرد: این کتاب مقدمه ای است بر اینکه حقوق ارائه دهندگان خدمت به نحو شایسته ای تامین شود و از پرداخت های غیر قانونی پیشگیری گردد.

وی با اعلام شماره 1690 به عنوان پل ارتباطی مردم برای اعلام تخلفات پزشکان افزود: در این مرحله متفاوت از آنچه تاکنون در مسیر برخورد با پزشکان انجام شده است برخورد خواهیم کرد.

هاشمی با عنوان این مطلب که برخی پزشکان زیرمیزی بگیر نصیحت پذیر نیستند، تصریح کرد: در عین حال ما آنها را ارشاد و تشویق می کنیم و الان که قدم بزرگی در مسیر اجرای طرح تحول سلامت برداشته شده از آنان خواهش می کنیم که ما را همراهی کنند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه گوش پزشکان متخلف بسته است، اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی به عنوان همکار وزارت بهداشت در این مسیر ما را همراهی می کند.

هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر به سراغ مطب ها و بیمارستانهای خصوصی نیز خواهید رفت گفت: اینکه بخواهیم به مطب ها و بیمارستانها سرکشی کنیم کار زیبنده ای نیست اما نرخ ها اعلام خواهد شد و مردم متوجه خواهند بود که بایستی چه مقدار هزینه کنند از این رو در صورتی که پرداختی آنها بیشتر از نرخ های مصوب باشد می توانند با تلفن 1690 تماس گرفته و موارد را اعلام کنند.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که شک نکنید پزشکان متخلف جایی برای طبابت در کشور نخواهند داشت تاکید کرد: برنامه ای که وزارت بهداشت در این مسیر اجرا می کند کاملا اعتقادی است و هیچ وقت به این اندازه مصمم نبوده ایم که بخواهیم در برخورد با پزشکان متخلف ثابت قدم باشیم.

وی گفت: مطمئن باشید که برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر و متخلف شدنی است و اگر آن را انجام ندهیم اجرای طرح تحول نظام سلامت بعد از مدتی بی حاصل خواهد بود.

هاشمی خطاب به سازمان نظام پزشکی و بیمه ها خاطرنشان کرد: از همین الان پرونده های پزشکان متخلف را تشکیل بدهید و منتظر زمان نباشید.

وزیر بهداشت به نظرم الان که این امکان در دولت فراهم شده تا بتوانیم در مسیر ارتقای نظام سلامت با سرعت بیشتری قدم برداریم تاکید کرد: الان جای دفاع کردن از پزشکان متخلف نیست چون همه می دانیم برای بودجه نظام سلامت وزارت بهداشت و مجلس چقدر تلاش کرده ایم به طوری که برای اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از 1300 میلیارد تومان پول چشم پوشی کردیم و حیف است که وقتی از ما سئوال شد چه کاری انجام داده ایم بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وزیر بهداشت اظهار داشت: البته ما ادعا نداریم آنچه که در قالب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ شده کامل است. ما سه ماه فرصت گذاشتیم برای بازنگری مجدد این کتاب و به تدریج خواسته ها را محقق خواهیم کرد اما مسیر درست همین است و من پیش بینی می کنم حدود 3 تا 5 سال دیگر به مرزی می رسیم که همه اعم از پزشکان و غیر پزشکان از ابلاغ این کتاب راضی باشند.