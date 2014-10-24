مشارکت ایران در مسابقات جام جهانی قطر/ ۷ پیشنهاد صنعتی تهران به دوحه

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و قطر که عنوان دو شریک در طرح توسعه میدان پارس جنوبی را هم یدک می کشند، در تهران آغاز شد.



بر این اساس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در نشست‌های جداگانه‌ای با "شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی" وزیر تجارت و اقتصاد قطر راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری را مورد بررسی قرار دادند.



علی طیب نیا وزیر اقتصاد در دیدار وزیر تجارت و اقتصاد قطر با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری ایران و قطر، گفت: روابط سیاسی ایران و قطر همواره مناسب بوده است، اما با وجود روابط مطلوب سیاسی حجم روابط اقتصادی و تجاری بسیار اندک است که به هیچ وجه شایسته دو کشور نیست.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه در حوزه مبادلات تجاری و روابط اقتصادی این قابلیت وجود دارد که حجم روابط را به چند ده برابر افزایش دهیم وجود امکانات و ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری در ایران، پروژه ها و طرح های ایران را برای سرمایه گذاری کشور قطر مناسب ارزیابی کرد و افزود: شرکت‌های ایرانی در زمینه خدمات فنی و مهندسی از قابلیت‌های خوبی برخوردارند که متقابلا" می توانند در اجرای پروژه‌ها و طرحهای عمرانی و توسعه ای قطر مشارکت کنند.



این مقام مسئول با اشاره به برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر تصریح کرد: شرکت ها و پیمانکاران بخش‌های خدمات فنی مهندسی می‌توانند در اجرای طرح های برگزاری این جام در کشور قطر همکاری کنند.



وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تاکید کرد: ماموریت دولتمردان این است که این طرح ها را از مرحله گفتگو فراتر برده و زمینه لازم برای اقدامات اجرایی را فراهم کنیم.



شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی، وزیر تجارت و اقتصاد قطر هم در این نشست از پایین بودن سطح مبادلات تجاری بین دو کشور ابراز شگفتی کرده و خطاب به طیب نیا گفت: در دیدار قبلی خود با جنابعالی در قطر نیز اعلام کردم، ایران کشور دوست و برادر ماست و مایلم از فرصتی که پیش آمده برای ارتقاء بیشتر سطح مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور استفاده کنیم.



وی با اشاره به ساخت بندر الرویس در قطر اظهار داشت: با تکمیل و راه اندازی این بندر که در نقطه مقابل بندر بوشهر ایران واقع شده است، تا پایان امسال شرایط برای افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور فراهم می شود.



پیشنهادهای جدید تجاری ایران به قطر



محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت ایران هم در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قطر با بیان اینکه ایران اولویت برقراری روابط را با همسایگان می داند گفت: با وحدت و صمیمیت بیشتر می توانیم جلوی حرکت های تند را در منطقه بگیریم و در تحکیم روابط برادرانه بین دوکشور گام برداریم.



وی با اشاره به روابط دیرینه تاریخی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تصریح کرد:: در زمینه های مختلف ظرفیتهای دو کشور بسیار فراوان است و می بایست تلاش شود تا این زمینه ها گسترش یاید.



نعمت زاده افزود: علیرغم فشار تحریم ها روی کشور ما خوشبختانه همه بخش های اقتصادی فعالند و مشغول کار و تولید می باشند.

وزیر صنعت با بیان اینکه برقراری خط مستقیم کشتیرانی و خطوط هوایی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، گسترش توریسم، ایجاد بانک و تسهیل در صدور روادید تجاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی هر دو کشور از جمله زمینه های همکاری تهران ودوحه می باشد، بیان کرد: حداقل باید ۲ بانک در دو کشور برای شروع و توسعه همکاری ها مشخص شوند، چرا که به این ابزار بانکی جهت سرمایه گذاریهای مشترک نیاز داریم.



این مقام مسئول افزود: در چند سال گذشته کشور ما شاهد رشد منفی در اقتصاد بود، اما از شروع کار دولت جدید شرایط رو به بهبود است و امروز افزایش رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف به خصوص صنعت محسوس است، تبیین کرد: بخش خصوصی توانمندی در جمهوری اسلامی در تمامی بخش‌های صنعت همچون فولاد، سیمان، مس، پتروشیمی، صنایع غذایی و صنعت خودرو فعالیت می کنند که می توانند با بخش خصوصی قطر همکاری نمایند.



نعمت زاده خاطرنشان کرد: نمایشگاه اختصاصی فوریه در دوحه قطر، موجب آشنایی بیشتر تجار دو کشور از توانمندی های یکدیگرمی شود.



شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی وزیر اقتصاد و تجارت قطر، افزود: با حمایت دولت‌ها ورفع موانع و فعال نمودن بخش خصوصی هر دو کشور می توان به بهبود روابط تجاری دو کشور امیدوار بود.



در پایان این نشست با حضور وزاری دو کشور، بین دوشرکت سنگ گابرو هرمزگان و شرکت قطری که در زمینه مواد اولیه ساختمانی فعالیت می‌کند، قرارداد همکاری متقابل به امضا رسید.