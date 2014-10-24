به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران با بیان اینکه نخست وزیر عراق با همراهی وزرای متشکل از کرد، سنی و شیعه به ایران سفر کرد، اظهار داشت: وی به خوبی موفق به ایجاد کابینه ملی خود شده است.
وی بیان کرد: سفر العبادی حامل پیام تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای در مسیر صلح، ثبات، امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم بود.
امیرعبداللهیان افزود: آقای العبادی دیدگاههای مثبتی برای همکاری عراق با تمام کشورهای اسلامی و عربی در منطقه ارائه داد.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ادامه داد: دولت جدید عراق فرصتی مناسب برای تقویت حسن همجواری، همکاری متقابل دوجانبه و منطقهای است.
وی گفت: عراق نقش مهمی در جهان اسلام و جهان عرب دارد و این نقش تقویت خواهد شد. انتظار میرود در شرایط جدید منطقه، همه کشورها برای ریشهکنی تروریسم، افراطگرایی، دستیابی به توسعه همهجانبه و امنیت پایدار منطقهای فعالانه کمک کنند.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قویا از عراق، سوریه، لبنان، یمن و سایر کشورهای منطقه در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم علیه اهل سنت، شیعه و مسیحی حمایت میکند.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما از هرگونه همکاری دوجانبه و منطقهای با ترکیه، عربستان سعودی، مصر و سایر کشورهای مسلمان منطقه در مبارزه موثر واقعی با تروریسم و افراطگرایی استقبال میکنیم.
امیرعبداللهیان گفت: همه بازیگران منطقهای را به اهمیت درک شرایط و ایفای نقش سازنده در شرایط حساس و خطیر کنونی منطقه دعوت میکنیم.