به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران با بیان اینکه نخست وزیر عراق با همراهی وزرای متشکل از کرد، سنی و شیعه به ایران سفر کرد، اظهار داشت: وی به خوبی موفق به ایجاد کابینه ملی خود شده است.

وی بیان کرد: سفر العبادی حامل پیام تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در مسیر صلح، ثبات، امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم بود.

امیرعبداللهیان افزود: آقای العبادی دیدگاه‌های مثبتی برای همکاری عراق با تمام کشورهای اسلامی و عربی در منطقه ارائه داد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ادامه داد: دولت جدید عراق فرصتی مناسب برای تقویت حسن همجواری، همکاری متقابل دوجانبه و منطقه‌ای است.

وی گفت: عراق نقش مهمی در جهان اسلام و جهان عرب دارد و این نقش تقویت خواهد شد. انتظار می‌رود در شرایط جدید منطقه، همه کشورها برای ریشه‌کنی تروریسم، افراط‌گرایی، دستیابی به توسعه همه‌جانبه و امنیت پایدار منطقه‌ای فعالانه کمک کنند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قویا از عراق، سوریه، لبنان، یمن و سایر کشورهای منطقه در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم علیه اهل سنت، شیعه و مسیحی حمایت می‌کند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما از هرگونه همکاری دوجانبه و منطقه‌ای با ترکیه، عربستان سعودی، مصر و سایر کشورهای مسلمان منطقه در مبارزه موثر واقعی با تروریسم و افراط‌گرایی استقبال می‌کنیم.

امیرعبداللهیان گفت: همه بازیگران منطقه‌ای را به اهمیت درک شرایط و ایفای نقش سازنده در شرایط حساس و خطیر کنونی منطقه دعوت می‌کنیم.