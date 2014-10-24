اذعان هیگل به پیچیدگی مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، چاک هیگل روز گذشته پس از دیدار با "هان مین کو" وزیر دفاع کره‌ جنوبی در واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران ضمن پیچیده و دشوار خواندن مبارزه با داعش در عین حال ادعا کرد راهبرد کشورش برای شکست داعش کارآمد است.

وزیر دفاع آمریکا همچنین با اشاره به ادامه حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا پیشرفت در عراق را پراکنده خواند و گفت داعش همچنان کنترل حجم قابل توجهی از مناطق در عراق را در دست دارد.

آمریکا و همپیمانان آن درحالی مدعی مبارزه با تروریسم و نابودی داعش هستند که این گروه تروریستی ساخته و پرداخته خود آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و شماری از رهبران منطقه بر این باورند که این مشکل باید توسط خود رهبران خاورمیانه حل شود.