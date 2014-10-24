یک شهید گمنام همزمان با آغاز محرم در گرگان تدفین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی ملکش ظهر جمعه در نشست با خبرنگاران استانی، افزود: با تفحص کمیته مفقودین نیروهای مسلح این شهید گمنام پیدا شد، به دلیل پیش رو داشتن ماه محرم خواستیم از برکات این شهید مردم استان بهره مند شویم به همین دلیل شهید را دو روز زودتر از موعد مقرر به استان آوردیم.

وی ادامه داد: این شهید ظهر جمعه در شهرستان بندرگز حضور خواهد داشت که پس از اجرای نماز جمعه بندرگز به روستای مهتر کلاته کردکوی، روستای یساقی رفته و مردم روستاها از شهید گمنام استقبال می کنند و پس از آن به سمت گرگان حرکت کرده و نماز مغرب و عشا را در مسجد امام حسین (ع) کوی طهماسبی برگزار می شود.

این مسئول گلستانی تصریح کرد: روز شنبه شهید گمنام به مسجد پیامبر (ص) واقع در کوی بوعلی روبه روی پارک شهرگرگان، انتقال داده می شود که مراسم یادواره شهدا با حضور این شهید گمنام اجرا می شود. ساعت سه بعد از ظهر همان روز روستای شموشک سفلی و بعد از نماز مغرب و عشا یادواره در روستای سرکلاته گرگان و سپس روستای نودیجه از برکات این شهید گمنام استفاده می کنند.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان اذعان کرد: هفت صبح روز یکشنبه مصادف با اول ماه محرم عزاداری نیروهای مسلح و آحاد مردم است که هر ساله به صورت تمرکزی در امام زاده عبدالله گرگان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ساعت 9 صبح یادواره شهدای جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شصت کلا با حضور این شهید برپا می شود و پس از آن بعد از ظهر همان روز مسجد علی ابن ابیطالب در خیابان امام رضا مراسم استقبال شهید است، شب هم مراسم وداع با این شهید در مسجد امام محمد باقر(ع) لشگر 30 پیاده گرگان برگزار می شود.

سرهنگ ملکش از مراسم تشیع جنازه این شهید گمنام 20 ساله در دومین روز از ماه محرم خبر داد و خاطر نشان کرد: ساعت هشت و 30 دقیقه مراسم تشیع جنازه شهید از بهداری لشگر 30 آغاز شده و در پادگان مراسم تدفین انجام می شود.