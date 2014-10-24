دستگاه رادیو VHF/AM هواپیما در داخل کشور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران از دستگاه رادیو VHF/AM هواپیما با عنوان MEBPARTرونمایی شد. این محصول که از حدود دو سال پیش استارت اولیه تولید آن با کمک نیروهای داخل و همکاری کمپانی اروپایی زده شد برای اولین بار در کشور اسلامی ایران و با دستان توانمند نخبگان ایرانی تولید شده و به جمع محصولات هوایی و هوانوردی کشور پیوست.

از قابلیت های رادیو VHF/AMمذکور می توان به وزن پایین، توان ارسال بالا و کدکنندگی اطلاعات اشاره کرد. همچنین دارا بودن قابلیت فرکانس بالا تا 157 مگا هرتز به این محصول اجازه می دهد تا در آمبولانس و ماشین های امداد و نجات نیز به کار گرفته شود.

از دیگر محصولات رونمای شده در این نمایشگاه می توان به هیدرو موتور و شیر الکترو مکانیک اشاره کرد. دستگاه نازل پاشش سوخت و توربین ملی گاز نیز از دیگر محصولاتی بود که در این دوره از نمایشگاه توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران رونمایی شد.

محصولات یادشده تولید داخل بوده و توسط شرکت های دانش بنیان و شرکت های عضو اتحادیه صنایع هوایی و هوانوردی ایران تولید شده است.

پنجمین نمایشگاه ملی توانمندی‌های صنایع هوایی و فضایی ایران که دربرگیرنده توان ملی کشور در حوزه‌های مختلف هوافضاست، به عنوان معتبرترین نمایشگاه هوافضای کشور و به همت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 29 مهر تا 2 آبان ماه سال جاری در سالن حجاج ترمینال 5 فرودگاه مهرآباد برگزار می شود.