توزیع تسهیلات رفاهی براساس آمار دانشجویان شاغل به تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخش‌نامه ای از دانشگاه‌های سراسری، آزاد اسلامی ، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی حرفه ای، غیرانتفاعی غیردولتی، مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه ههای اجرایی خواست که با توجه به توزیع تسهیلات صندوق رفاه براساس آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی، آمار دانشجویان شاغل به تحصیل آن مراکز در سال 94-93 را با فرمت مورد نظر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به موسسه مذکور ارسال کنند.

دراین بخشنامه تاکید شده است که تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات دانشجویان به موسسه یاد شده سبب عدم بهره مندی عادلانه آن مرکز از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خواهد بود.