مصوبه ارشاد برای خرید 50 نسخه از هر کتاب بلافاصله پس از انتشار

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست تخصصی معاونت امور فرهنگی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها از تصویب آیین نامه جدید برای خرید تازه‌های نشر از ناشران کل کشور خبر داد.

وی از تصمیم جدید معاونت امور فرهنگی برای خرید تازه‌های نشر از ناشران خبر داد و گفت: خرید تازه‌های نشر از سوی معاونت امور فرهنگی بیش از 2 سال متوقف شده بود که با تدوین آیین‌نامه جدید، بار دیگر خرید تازه‌های نشر به منظور حمایت از ناشران کل کشور به راه خواهد افتاد.

صالحی ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه جدید تصمیمی اتخاذ شده تا نمایشگاه‌ دایمی از تازه‌های نشر در مراکز استان‌ها تشکیل شود تا از این طریق در تمامی سطح کشور شاهد حضور نمایشگاهی از تازه‌های نشر ناشران باشیم. این اقدام می‌تواند در آشنایی جامعه مخاطبین با جدیدترین آثار منتشر شده موثر واقع شود.

در همین رابطه همایون امیرزاده مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر در اعلام جزئیاتی بیشتر از این خبر گفت: طرح بسیار خوبی از چند سال قبل وجود داشت مبنی بر اینکه 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول، بلافاصله پس از انتشار در دستور خرید از سوی وزارت ارشاد قرار می‌گرفت و این کتاب‌ها در نمایشگاه‌ها و پایگاه‌هایی که با عنوان تازه‌های نشر در سراسر کشور برپا می‌شد، به نمایش درمی‌آمد.

وی با اشاره به خبر احیای این طرح که از سوی صالحی اعلام شد، افزود: در دوره جدید اجرای این طرح، تلاش شده است که نقش موثرتر و بیشتری به مولفین و ناشرین در استان‌ها داده شود و دقیقاً به همین تعداد نسخه از کتاب‌ها، مجدداً از آنها خریداری شود.

مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی با بیان اینکه «اعتبار مناسبی برای اجرای این طرح برای سال جاری در نظر گرفته شده است» رقم این اعتبار را اعلام نکرد اما تاکید کرد که این اعتبار از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و مدیریت مناسب منابع مالی این معاونت تامین شده و اعتباری افزون بر اعتبارات جاری و فعلی معاونت فرهنگی برای این امر اختصاص نیافته است.

امیرزاده همچنین یادآور شد: اعتبار لازم برای اجرای این طرح و خرید 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول، جدا از اعتبارات هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد است و این اقدام ارتباطی با فعالیت‌های این هیئت و ساز و کارهای مربوط به انتخاب و خرید کتاب آن ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح دقیقاً از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ ضمن اشاره به محوریت ادارات کل ارشاد استان‌ها در اجرای این طرح، گفت: به محض مشخص شدن مجری پایگاه‌های تازه‌های نشر در هر استان، این طرح اجرایی خواهد شد و با تاکیدی که در نشست مدیران معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با مدیران کل ارشاد سراسر کشور در نشست تبریز برای تسریع در انجام این کار صورت گرفت، امیدواریم در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد آغاز فاز اجرایی این طرح باشیم.