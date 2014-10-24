به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با دعوت مردم به تقوای الهی گفت: تقوا سبب آسان شدن حسابرسی انسان در روز قیامت می شود.

وی با بیان اینکه فرارسیدن ماه محرم، عزاداری و سوگواری سالار شهیدان امام حسین(ع) را تسلیت می گویم، تصریح کرد: ماه محرم، ماه ابراز عشق و محبت به وجود مقدس حضرت سید الشهدا(ع) است.

عزای امام حسین(ع) با شکوه و با عظمت برگزار شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در ماه محرم هرکسی به شکلی نسبت به امام حسین(ع) ابراز ارادت می کند، افزود: همه ما در این ماه چند وظیفه داریم که باید به آنها عمل کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم عزای امام حسین(ع) را با شکوه و با عظمت برگزار کنیم، اظهار داشت: باید در این ماه در عزای سید الشهدا شرکت کنیم و حسینیه ها، مساجد و تکایا را با عظمت و مقدس بشماریم.

وی با بیان اینکه مبادا نسبت به مجالس امام حسین(ع) عناد و کوتاهی داشته باشیم، تصریح کرد: نکته مهم این است که از مجالس عزا بهره برداری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام حسین(ع) برای احیاء اسلام و زنده کردن احکام نورانی آن قیام کرد، یادآور شد: مجالس عزای امام حسین(ع) باید مجالس معرفت باشد.

جوهره قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه مجالس عزای سید الشهدا باید مجالس معرفت به اسلام، قرآن و دستورات دینی باشد، ادامه داد: حتما باید توجه کرد در مجالسی که برپا می کنیم تنها به سینه زدن و روضه خواندن بسنده نکنیم و یک سخنران و عالم دینی هم برای ما سخنرانی کند.

وی افزود: از مبلغان دینی در ماه محرم باید حداکثر استفاده را داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه جوهره قیام امام حسین(ع) و آرمان والای ایشان امر به معروف و نهی از منکر بوده است، گفت: به همین دلیل هفته اول ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امام حسین(ع) در حدیثی می فرمایند هدف قیام من، اصلاح و هدایت جامعه است، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر راه اصلاح و هدایت جامعه بوده و اگر جامعه ای به دنبال اصلاح است باید امر به معروف و نهی از منکر در آن جامعه نهادینه شود.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر ضامن برپایی همه واجبات الهی است، افزود: حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی معروف است.

هر کاری که باعث تضعیف نظام شود منکر است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه هر کاری که باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی شود معروف است و باید در جامعه ترویج داده شود، اظهار داشت: هر کاری که باعث تضعیف نظام شود منکر است.

وی با بیان اینکه کارهایی مثل اختلاف، فقر، بیکاری، تفرقه، ذلت و ... که باعث تضعیف نظام می شود منکر است، تصریح کرد: آنچه که باعث تقویت، پیشرفت و رشد نظام می شود معروف است و باید در جامعه رواج یابد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان بوده و تذکر لسانی که مدنظر رهبر فرزانه انقلاب است باید محقق شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی ما در ماه محرم حفظ شئون عزاداری است، گفت: تعظیم شعائر حسینی، انجام عزاداری مطلوب بدون خرافه گرایی و تحریف و عزاداری حماسی وظیفه ما است.

دشمن از قمه زنی سوء استفاده می کند

وی با بیان اینکه عزاداری آمیخته با برخی مسائل و رقابت های منفی هیئات مذهبی مناسب نیست، تصریح کرد: چه معنی دارد که کسی اطلاعیه بدهد و دعوت به قمه زنی کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه برخی افراد می گویند هرکه دارد هوس لطمه زدن بسم الله اظهار داشت: باید از این مسائل جلوگیری شده و تذکر داده شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه متاسفانه این حرف ها در سطح شهر پخش می شود، تصریح کرد: مسئولان و دستگاه های فرهنگی باید جلوی این افراد و حرف ها را بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه قمه زنی موجب این می شود که شیعه خشن جلوه داده شود و دشمنان سوء استفاده می کنند، افزود: عزاداری مورد قبول و رضای امام حسین(ع) را انجام دهید.

تشییع باشکوه پیکر آیت الله مهدوی کنی گواه بر محبوبیت این عالم دینی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به رحلت عالم ربانی و فقیه مجاهد حضرت آیت الله مهدوی کنی اشاره کرد و اظهار داشت: این عالم ربانی محبوب دل مردم بود و مردم او را دوست داشتند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه تشییع جنازه باشکوه این عالم ربانی گواه بر محبوبیت این عالم دینی و سیاست مدار سالم بود، تصریح کرد: خیرخواهی، دلسوزی، مشی اعتدال، سابقه انقلابی، مراتب علمی و... از ویژگی های این عالم ربانی بود.

وی با تاکید بر اینکه از میان همه ویژگی های ایشان ثبات قدم و ایستادگی در راه حق و ولایت برجسته ترین و مهم ترین ویژگی بوده است، افزود: ایشان الگوی ثبات قدم بودند و در دوران قبل و بعد از انقلاب در سمت های مختلف هرگز در مسیر حق و ولایت دچار تزلزل نشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه هیچگاه در رای و اندیشه این عالم ربانی تزلزل به وجود نیامد، گفت: ایشان با صداقت و شجاعت از مسیر ولایت و رهبری دفاع کرد.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: ثبات قدم در مسیر بسیار مهم است و همه ما باید این امر را از علما و بزرگان یاد بگیریم.

خون شیخ نمر پایه های حکومت آل سعود را به لرزه در می آورد

وی در ادامه به مسئله صدور حکم اعدام برای روحانی برجسته شیعه عربستان اشاره کرد و گفت: برای آیت الله شیخ نمر که یک روحانی شجاع و مدافع حق و حقوق مردم است در دادگاه عربستان حکم اعدام صادر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه گرچه تاکنون این حکم اجرا نشده اما از آل سعود اقدامات ظالمانه اینگونه دور از انتظار نیست، تصریح کرد: دولت عربستان و آل سعود باید بداند اگر حکم اعدام این عالم برجسته را اجرا کند خون این عالم شیعی پایه های حکومت آل سعود را به لرزه در می آورد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه به طور حتم خون این شهید اثر می گذارند، یادآور شد: آل سعود اگر بخواهد حکم اعدام را جاری کند گور خود را کنده است و دامنه موج بیداری اسلامی سراسر سرزمین حجاز را می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این عالم از حق مردم عربستان دفاع کرده و شیعه و سنی ندارد و باید همه دنیا به این حکم اعتراض کنند، اظهار داشت: جای تاسف است که چنین حکم ظالمانه ای در حق این عالم شیعی صادر شده اما آمریکا و متحدین آن سکوت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه وقتی در ایران یک فتنه گر خراب کار محاکمه می شود آمریکا و ایادی آن تبلیغات روانی شدیدی به راه می اندازند که حقوق بشر در ایران ضایع شده است، تصریح کرد: این در حالیست که امروز آمریکا در برابر این حکم سکوت می کند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این عملکرد نشان می دهد که آزادی بیان و حقوق بشری که آمریکا به دنبال آن است چیزی جز دروغ نیست، افزود: ما خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام این عالم شیعی هستیم.

آمریکا در مقابله با داعش سیاست فریب کارانه در پیش گرفته است

وی در ادامه با اشاره به اولین سفر نخست وزیر عراق به ایران گفت: این سفر در راستای تقویت روابط ایران و عراق بسیار موثر بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه روابط بین ایران و عراق بسیار مهم، حساس و راهبردی است، تصریح کرد: ایران با تمام وجود از دولت عراق حمایت می کند و رفاه و امنیت مردم عراق و تقویت دولت آن مدنظر ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه نکته ای که نباید فراموش کرد این است که وضعیت فعلی عراق و انفجارهای متعدد و اشغال شهرها توسط تروریست ها نتیجه سیاست های غلط آمریکا و متحدان آن است، افزود: آمریکا در عراق بد عمل کرد و سیاست غلط در پیش گرفت.

وی با اشاره به اینکه امروز نیز آمریکا در مقابله با تروریست ها و داعش سیاست مکارانه و فریب کارانه در پیش گرفته است، اظهار داشت: نکته اصلی این است که دولت مرکزی عراق باید تقویت شود و جوانان عراق به همراه ارتش بتوانند امنیت را در عراق برقرار کنند.