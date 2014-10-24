به گزارش خبرنگار مهر، رسول کدخدایی در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا گفت: برغم اینکه هیدروکلوئیدهای طبیعی متعددی با ویژگی های منحصر به فرد شناسایی شده اند، تنها تعداد انگشت شماری از آنها موفق به دریافت مجوزهای قانونی برای ورود به بازار شده اند.

وی با بیان اینکه صمغ ها ترکیبات اعجاب انگیز با ویژگی های غذایی و دارویی فراوان هستند تصریح کرد: امروزه هیدروکلوئیدها جزیی از زندگی بشر شده اند و لذا کمتر ماده غذایی را می توان یافت که رد پایی از این ترکیبات در آن نباشد.

دبیر نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا در ارتباط با مشکلاتی که در زمینه تجاری سازی صمغ ها وجود دارد خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش اعظم تحقیقات متوجه مطالعات محض و بنیادین است و هدف جدی را دنبال نمی کند از این رو ضروری است در این پژوهش ها زنجیره یک پارچه ای از ایده تا محصول مد نظر قرار بگیرد که این مهم تنها از راه همکاری های بین المللی میسر است.

کدخدایی ادامه داد: تحقیقات کاربردی و محصول محور در حوزه هیدروکلوئیدها موضوع دیگری است که کمتر به آن توجه شده است و باید تمام تلاش هایی که در حوزه پژوهش های هیدروکلوئیدها صورت می گیرد با رویکرد بازکردن مسیرهای مناسب برای ورود یافته ها به بازار باشد.

وی گفت: علاوه بر این توجه به ایجاد شرکت های دانش بنیان نیز می تواند راه حلی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی باشد.

دبیر نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا اضافه کرد: حفاظت از دستاوردهای پژوهشی قبل از مرحله تجاری سازی موضوع مهم دیگری است که باید توجه جدی به آن شود.

کدخدایی گفت: ارزش سرمایه، وقت و تلاشی که صرف طرح های پژوهشی می شود فوق العاده زیاد است بنابراین نتایج حاصل از آنها نیز بی نهایت ارزشمند بوده و از این رو منطقی به نظر می رسد که درآمدزایی مناسبی از آنها به عمل بیاید.

وی با اعلام آمادگی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی برای اجرای تحقیقات مشترک و تعاملات بین المللی متذکر شد: این پژوهشکده با تجربیات موفقی که در زمینه ارتباطات علمی در سطح بین المللی دارد آمادگی خود را برای تدوین اطلس هیدروکلوئیدهای قابل استخراج از ذخایر خلیج فارس و دریای عمان و نیز منابع گیاهی ایران اعلام می کند.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی استمرار برگزاری این کنفرانس را امری ضروری دانست و ادامه داد: با توجه به کاربردهای گسترده ای که این ترکیبات در زندگی بشر دارند باید پژوهش ها در این زمینه افزایش پیدا کند تا به تجاری شدن این محصولات کمک شود.