مراسمی که حق هنرمندان جشنواره را ادا نکرد/ جدی نگرفتن معلولین تئاتری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر معلولین بهزیستی استان تهران با حضور شرکت کنندگان این جشنواره که معلولین علاقه‌مند به تئاتر بودند، برگزار شد. ابتدای این مراسم که خالی از چهره‌های بازیگری، کارگردانی و شناخته شده تئاتر بود، محمدحسین همتی دبیر جشنواره و سرپرست بهزیستی شهرستان ری به سخنرانی پرداخت و تئاتر را نوعی درمان دانست.



وی با تأکید بر اینکه مایل است از واژه قهرمان به جای معلول استفاده کند، یادآور شد: معلولین قهرمان و افتخار نظام هستند. معلولین در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند و معلولیت محرومیت و محدودیت نیست.



سرپرست بهزیستی شهرستان ری با اشاره به مغفول ماندن معلولین به عنوان بخشی از جامعه، هدف جشنواره تئاتر معلولین را توجه و توانبخشی به این بخش از جامعه دانست.



در ادامه این مراسم که اجرای آن بر عهده نیما کرمی بود، اصغر کرمی معاون بهزیستی استان تهران این جشنواره تئاتری را راهی برای آموزش شکل دیگر دیدن، خندیدن و توانستن دانست و در ادامه پیام سرپرست بهزیستی استان تهران را قرائت کرد.



حضور بیژن ذوالفقارنسب مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران و محمد پنجعلی مدیر باشگاه پرسپولیس و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در مراسم، حال و هوای فوتبالی به مراسم داد و گه‌گاه با شور و هیجان حاضران در اختتامیه جشنواره تئاتر معلولین بهزیستی استان تهران بخصوص جملات طنز علی نفری که به عنوان نوازنده کیبورد و خواننده روی سن حضور داشت، کری‌خوانی طرفداران 2 تیم پرسپولیس و استقلال شکل گرفت.



اما در کنار حضور نداشتن چهره‌های شناخته شده و پرطرفدار سینما و تئاتر که می‌توانست باعث دلگرمی و انرژی گرفتن هر چه بیشتر معلولین علاقه‌مند به تئاتر و حاضر در این جشنواره تئاتری باشد، نبود برنامه ریزی مشخص از طرف دبیرخانه نخستین جشنواره تئاتر معلولین بهزیستی استان تهران، باعث ناهماهنگی در مراسم اختتامیه و بر هم خوردن تمرکز نیما کرمی مجری مراسم شد.



در بخشی که قرار بود از فعالیت‌های ابراهیم‌ گله‌دارزاده مدیر تالار محراب، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران و کارشناسان بهزیستی قدردانی شود، دبیر اجرایی جشنواره تئاتر معلولین بهزیستی استان تهران با حضور روی صحنه و گفتن نکاتی به مجری مراسم، باعث ناهماهنگی در این قدردانی شد. در این بخش به جای اینکه افراد یک به یک روی صحنه حضور پیدا کرده و لوح قدردانی را دریافت کنند، همه افراد روی صحنه ایستادند و سپس دبیر اجرایی در میان لوح‌هایی که به دست گرفته بود لوح هر کدام از افراد مدنظر را پیدا می‌کرد.



این روند باعث شد تا لوح اصغر کرمی معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران به او داده نشود و محمدحسین همتی دبیر جشنواره شعری را به جای لوح برای او قرائت کند.



اما نبود برنامه ریزی و ناهماهنگی عوامل اجرایی مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر معلولین بهزیستی استان تهران همچنان تا پایان مراسم ادامه داشت و تا حدی بود که علیرغم شناخت دبیرخانه جشنواره نسبت به برگزیدگان نهایی، شرایط برای حضور برخی از این برگزیدگان که از عصا یا ویلچیر استفاده می‌کردند، روی صحنه سالن بسیار سخت بود. این روند باعث شد تا برخی از برگزیدگان بدون حضور روی صحنه، جایزه خود را دریافت کنند.



از سوی دیگر جابجایی مدام اهدا کنندگان جوایز نیز نظم بخش اهدای جوایز به برگزیدگان را به هم ریخت.



در بخش نهایی معرفی برگزیدگان جشنواره، شهرام فدایی برای موسیقی «مسافران شیراز» و فیروزه شریعتی برای طراحی لباس «پیشگویی‌های ...» جایزه گرفتند. در بخش طراحی صحنه نیز رتبه دوم به امیر کریمی برای نمایش «پیشگویی‌های ...» و رتبه اول به شاهین کهن برای نمایش «لبخند رنگین کمان» رسید.



در بخش بازیگری نیز به صورت گروهی از بازیگران کم‌توان ذهنی و جسمی نمایش‌های «شاید تو فرشته باشی» و «آن سوی عشق» قدردانی شد. در بخش بازیگری نابینایان هم سیدمحمود رضوی بازیگر «عاشق پوشالی» جایزه گرفت.



جوایز بازیگری بخش معلولین جسمی و حرکتی به احمد مطوری بازیگر «موش بلا، گربه ناقلا»، بازیگری معلولین ذهنی به گروه بازیگری نمایش‌های «آشپزخانه جادویی»، «لبخند رنگین کمان» و «پیشگویی‌های...» اهدا شدند.



در بخش نمایشنامه نویسی هم رضا بختیاری نویسنده «مسافران شیراز» و مرجان محمدپور نویسنده «آشپزخانه جادویی» جایزه گرفتند. رتبه سوم بخش کارگردانی این جشنواره هم به رضا بختیاری برای نمایش «مسافران شیراز»، رتبه دوم به شاهین کهن برای نمایش «لبخند رنگین کمان» و رتبه اول به مرجان محمدپور برای نمایش «آشپزخانه جادویی» رسید.



در بخش تئاتر خیابانی هم پریسا رضوی‌نسب بازیگر «پایان راه» و داود مشایخی بازیگر «پیروزی اراده» جایزه گرفتند. نمایش «یک روز با معلول» به کارگردانی مرتضی مالکی‌زاده هم به عنوان اثر برگزیده بخش تئاتر خیابانی جشنواره جایزه گرفت.



مالکی‌زاده با اشاره به معلول بودن نویسنده، کارگردان و بازیگران این نمایش، خطاب به برگزار کنندگان نخستین جشنواره تئاتر معلولین بهزیستی استان تهران گفت: تقاضا دارم کار ما را به جشنواره تئاتر فجر بفرستید تا بچه‌ها دیده شوند و مشکلات ما حل شوند. نباید اینگونه باشد که بچه‌های برای روی صحنه آمدن تا این اندازه اذیت شوند. اگر قرار است سالنی ساخته شود به شکلی باشد که رفت و آمد راحت هنرمندان معلول هم در نظر گرفته شود.



در پایان این مراسم 3 نمایش «مسافران شیراز»، «لبخند رنگین کمان» و «آشپزخانه جادویی» به دبیرخانه جشنواره منطقه‌ای «آفتاب» معرفی شدند.