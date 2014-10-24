به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور در حالی آغاز شده است که مسئولان آموزش عالی کشورمان وعده هایی را به دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشورمان داده اند.

از دانشگاه آزاد گرفته تا پیام نور و وزارت علوم، همه و همه وعده های متعددی را در رسانه ها و سامانه های اطلاع رسانی خود منتشر کرده اند که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره می شود.

* راه اندازی دفاتر مشاوره در خوابگاههای خودگردان یکی از وعده هایی بود که دفتر مشاوره سازمان امور دانشجویان به دانشجویان داده است. حال باید منتظر ماند و دید چند درصد این وعده در سال تحصیلی جدید عملیاتی می شود.

* تغییر در پذیرش دانشجویان بورسیه از جمله دانشجویان بورسیه داخل و خارج از دیگر وعده هایی است که از سوی معاونان و مدیران بورس سازمان امور دانشجویان رسانه ای شد.

* در دوره جدید مدیریت وزارت علوم، بسیاری از آیین نامه های فرهنگی، دانشجویی و آموزشی مورد بازنگری قرار گرفته است. از جمله این آیین نامه ها می توان به انضباطی، شاهد و ایثارگر، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و آیین نامه صنفی دانشگاهها اشاره کرد. برخی از این آیین نامه ها هنوز در مرحله بررسی و کارشناسی قرار دارند و برخی دیگر در انتظار امضای سرپرست وزارت علوم هستند.

*بحث رسیدگی به خوابگاههای خودگردان هنوز هم در صدر وعده های مسئولان آموزش عالی قرار دارد. از دیگر وعده هایی که مسئولان درباره خوابگاههای خودگردان دادند، رسیدگی به وضعیت فرهنگی خوابگاهها و افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان است.

*رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد و معاون سنجش و پذیرش این دانشگاه وعده داده اند که در سال جدید 6 هزار استاد از طریق فراخوان، در واحدهای این دانشگاه جذب خواهند شد.

* از زمان وزارت کامران دانشجو بر وزارت علوم، بحث اسلامی شدن دانشگاههای کشور در قالب تنظیم سندی مطرح شد. در همین زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ورود کرد و یک شورا برای اسلامی شدن دانشگاهها تشکیل شد. در تازه ترین پیگیریها اعلام شد که سند اسلامی شدن دانشگاهها تا اوائل مهرماه به دانشگاههای کشور ابلاغ می شود.

* یکی از دغدغه های شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه و حمایت از دانشجویان دکتری است، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در همین زمینه از وزارت علوم خواست تا این موضوع را در صدر توجهات خود قرار دهد. به همین منظور مقرر شد برای دانشجویان دکتری که اکثرشان متاهل هستند و مجبورند برای امرار معاش و هزینه های تحصیل اشتغال داشته باشند، وام اختصاص یابد. تاکنون از آخرین وضعیت این وام و شرایط پرداختش به دانشجویان دکتری خبری منتشر نشده است.

*از دیگر وعده های داده شده به دانشجویان که از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم مطرح شد می توان به ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاهها اشاره کرد که قرار است در سال تحصیلی جدید عملیاتی شود.

*پرداخت وام 10میلیون تومانی ازدواج به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را می توان جدیدترین وعده میرزاده به دانشجویان بزرگترین دانشگاه غیردولتی خاورمیانه دانست. حال باید دید با این شرایط مالی دانشگاه آزاد که میرزاده از آن گله می کند، این وام عملیاتی می شود یا نه.

* ارائه تبلت و آی پد و موبایل از دیگر وعده های دانشگاه آزاد است که معاون دانشجویی این دانشگاه در نشست خبری خود و البته در مصاحبه با خبرنگاران بارها به آن اشاره کرده است. سعید کاردار در مصاحبه های خود وعده داده که از ترم جدید این امکانات به صورت لیزینگی در اختیار دانشجویان متقاضی قرار می گیرد.

*تنوع در درآمدزایی دانشگاه آزاد اسلامی که یکسال از رسانه ای شدنش توسط میرزاده می گذرد به دانشگاه پیام نور هم رسیده و این دانشگاه هم برای کسب راههای درآمدزایی به جز شهریه قولهایی داده است.

* اما مهمترین وعده ای که سال گذشته معاون فرهنگی وزارت علوم به دانشجویان داد، فعال کردن منشور حقوق دانشجویی است. این منشور تمام حقوق مربوط به دانشجویان را در زمینه های آموزشی، انضباطی و فرهنگی در قالب جزوه ای به دانشجویان ارائه می دهد. به گفته ضیاء هاشمی - معاون فرهنگی وزارت علوم این منشور قرار است از اول مهرماه در اختیار دانشجویان دانشگاهها قرار گیرد.

* تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور از دیگر وعده هایی است که وزارت علوم داده و در همین زمینه دانشگاههای غیردولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی لازم است با توجه به سیاستهای این وزارتخانه که هنوز در حال بررسی است.