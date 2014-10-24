نهمین نشست استانی خبرگزاری مهر با انتخاب برترین ها پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین نشست دفاتر استانی خبرگزاری مهر ظهر روز پنجشنبه در محل دفتر مرکزی این خبرگزاری با حضور مدیرعامل، معاون اخبار، معاون اجرایی و مدیرکل استانهای خبرگزاری مهر برگزار شد.



در این مراسم با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته توسط اداره کل اخبار استانهای خبرگزاری مهر ضمن انتخاب 14 برگزیده در بخشهای مختلف بهترین تنظیم، بهترین تیتر، بهترین گزارش، بهترین مصاحبه و میزگرد، بهترین عملکرد سالیانه و بیشترین رشد و ارتقا، 4 اثر به عنوان بهترین تولیدات انتخاب شد.

بنابراین گزارش خانم صدیقه حسینی از لرستان مقام نخست در زمینه انتخاب و گزینش تیتر و اسما محمودی از کرمان نیز مقام دوم را در این رشته کسب کرد.

همچنین از محمدمهدی سلیمانی از قم در زمینه کیفیت تنظیم و تدوین خبر به عنوان مقام نخست و از محمد میرزایی ناطق از اردبیل در مقام دوم تقدیر به عمل آمد.

هادی فتحی سرپرست خبرگزاری مهر در استان فارس موفق به کسب مقام نخست در زمینه تولید گزارش و بابک رحیمیان از سیستان و بلوچستان و اسد بابایی از استان آذربایجان شرقی مشترکا مقام دوم در همین زمینه را کسب کردند.

پروین قادری دانشمند سرپرست خبرگزاری مهر در استان همدان نیز مقام نخست در زمینه تولید مصاحبه و میزگرد را به خود اختصاص داد.

همچنین در بخش رشد و ارتقای قابلی توجه مقام اول به فاطمه زیراچی از استان خراسان جنوبی و محمدرضا جباری از استان قزوین مقام دوم را کسب کردند.

در زمینه بهترین عملکرد سالیانه با تقدیر ویژه از خانم صدیقه حسینی از استان لرستان، مقام نخست به محمدمهدی سلیمانی از استان قم اختصاص یافت.

در زمینه تولیدات استانی در دو بخش گزارش و گفتگو با ارزیابی آثار از شهریور 92 تا شهریور 93 ، هیئت داوران گزارشها و اخبار زیر را برگزید.

آقایان بابک رحیمیان با تولید گزارش خبری با گزارش "سوخت قاچاق در جاده های سیستان وبلوچستان می گریزد" و محمدرضا حیدری با گزارش "گوگل ندا آقاسلطان را شهید کرد" مشترکا مقام دوم را کسب کرده و صدیقه امیدی مقام نخست گزارش را با گزارش "دست کودکان کهگیلویه و بویراحمد به شاخه هیچ آرزویی نمی رسد" به خود اختصاص داد.

همچنین هیئت داوران در بین گفتگوهای ارائه شده هیچ گفتگویی را حایز رتبه نخست ندانست و رتبه دوم در این حوزه به خانم ونوس بهنود اختصاص یافت.