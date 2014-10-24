علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان گفت: در این مراسم رهبر معظم انقلاب به نکته های مهمی اشاره کردند و در خلال صحبت هایشان مسیری که معاونت علمی و فناوری تا کنون طی کرده را تایید کردند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به ضرورت وجود اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند، اظهار داشت: فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ذهن ایشان به مرحله شکوفایی رسیده است.

دلیری اذعان داشت: رهبر معظم انقلاب در تعریف نخبه افزودند که باید شرایطی را ایجاد کنیم تا نخبگان در کشور اثرگذاری داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه نگاه تاثیرگذاری نخبگان در کشور در بنیاد ملی نخبگان نیز سرلوحه است، خاطر نشان کرد: فعالیت های بنیاد ملی نخبگان بر مبنای رساندن ایده های نخبگان به مرحله عملیاتی و ارتقاء در سطح علمی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی افزود: ما در پی سخنان رهبری در تلاش هستیم تا ظرفیتی برای نخبگان ایجاد کنیم تا آنها بتوانند تاثیر گذاری خود را در جامعه اثبات کنند.

دلیری با توضیح اینکه معاونت علمی و فناوری با نگاه رهبری هماهنگ و همسو است، ابراز کرد: مقام معظم رهبری نیز بر اینکه باید خلاء ها برطرف شوند تا به ارتقاءعلمی و فناوری در کشور برسیم تأکید کردند که با این اقدام مسیر حرکت برای نخبگان سرعت بیشتری داده می شود.

وی یادآور شد: اکنون معاونت علمی توانسته با ایجاد شرکت های دانش بنیان، مسیر علمی را بدون وقفه طی کند، چرا که شرکت های دانش بنیان در پیشرفت مسیر علمی پرسرعت خواهد بود و این موضوع در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری جهت حرکت علمی بدون وقفه است.