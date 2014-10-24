تیم ماهان تندیس قم در خانه برابر حفاری خوزستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقه‌ای که غروب جمعه در سالن ۲۰۰۰ نفری ورزشگاه شهید حیدریان و با استقبال تماشاگران قمی برگزار شد تیم ماهان تندیس قم در حالی برابر حفاری خوزستان به تساوی رسید که برای دومین هفته متوالی از پیروزی دور ماند اما صدرنشینی خود را از دست نداد.

در این مسابقه تیم ماهان تندیس قم در نیمه نخست با ۲ گل مغلوب حریف شد در حالی که حفاری در این نیمه چند موقعیت عالی گلزنی را از دست داد تا میزبان برای جبران نتیجه امیدوار باقی بماند.

در نیمه دوم بازی به صورت یک طرفه در اختیار ماهان تندیس بود و حفاری تلاش می‌کرد با حفظ تمرکز در دفاع و بسته نگه داشتن دروازه اش، در ضد حملات به گل‌های بیشتری برسد.

ماهان تندیس با گلی که ابوالقاسم عروجی وارد دروازه تیم حفاری اهواز کرد به بازی برگشت و سرانجام در لحظات پایانی با مهدی زاهدی، گل تساوی بخش را به ثمر رساند تا بازنده از میدان خارج نشود.

تیم ماهان تندیس قم که پیش از این با ۷ برد و یک شکست صدرنشین لیگ برتر فوتسال بود با کسب این تساوی صدرنشینی خود را تثبیت نمود و با ۲۲ امتیاز بالاتر از تیم مس سونگون ۲۰ امتیازی در صدر جدول باقی ماند.

این در حالی است که تیم های مس سونگون، تاسیسات دریایی تهران و فرش آرای مشهد از تعقیب کنندگان ماهان تندیس در صدر جدول به شمار می‌روند.

حفاری خوزستان نیز با این تساوی به روند تساوی های عجیب خود ادامه داد و با ۱۳ امتیاز در جمع تیم‌های میانه جدول قرار گرفت و این در حالی است که حفاری در ۹ مسابقه ، ۷ بار مساوی کرده است.