دهها کشته و زخمی در انفجار انتحاری در شیخ زوید/به آتش کشیده شدن دو خودرو کنسولگری عربستان در سوئز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، افراد ناشناس دو خودرو متعلق به کنسولگری عربستان را در سوئز به آتش کشیدند.
از سوی دیگر تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در حلوان با دخالت نیروهای امنیتی مصر به خشونت کشیده شد.
نیروهای امنیتی مصر با استفاده از گاز اشک آور اقدام به سرکوب تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در حلوان کردند.
خبر دیگر اینکه وقوع یک انفجار در نزدیکی یک پایگاه نظامی در شیخ زوید دست کم 17 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشت.
طبق گزارش شبکه المیادین این انفجار توسط یک عامل انتحاری صورت گرفت.
"عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهوری مصر در همین راستا خواهان تشکیل یک نشست فوق العاده توسط شورای دفاع ملی مصر شد.