اخبار مصر/ دهها کشته و زخمی در انفجار انتحاری در شیخ زوید/به آتش کشیده شدن دو خودرو کنسولگری عربستان در سوئز

سرکوب تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در حلوان، وقوع انفجار انتحاری در یک پایگاه نظامی در شیخ زوید و به آتش کشیده شدن دو خودرو متعلق به کنسولگری عربستان در سوئز از اخبار مهم مصر به شمار می رود.