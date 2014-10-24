حق مسلم مردم یمن در اتخاذ تصمیمات سیاسی مستقل/مانع تراشی برخی افراد در روند تشکیل دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "عبدالملک الحوثی" در جریان یک سخنرانی در استان صعده اعلام کرد که این حق مسلم مردم یمن است که در تصمیمات سیاسی این کشور مشارکت داشته باشند و به طور مستقل عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی از افراد در داخل نظام بدون در نظر گرفتن اخلاقیات و ارزشهای انسانی رفتار می کنند و با نیروهای خارجی در تعامل هستند و مطیع اوامر این نیروهای خارجی هستند.

رهبر انصارالله یمن با اشاره به توافقنامه ای که اخیرا میان گروههای سیاسی یمن منعقد شد گفت: برخی از افراد هستند که با وجود توافقات صورت گرفته به صورت غیر مسئولانه رفتار می کنند و در روند تشکیل دولت مانع تراشی می کنند.

وی تاکید کرد که هدف از فعالیت گروههای تکفیری در یمن که قدرتهای منطقه ای آنها را مدیریت می کنند این است که این گروهها نقش جدیدی را در راستای تحقق اهداف حامیانشان با رنگ و بوی طایفه ای ایفا کنند.