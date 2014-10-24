کسب تساوی برابر حفاری ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شمسایی پس از پایان مسابقه تیم های فوتسال حفاری خوزستان و ماهان تندیس قم در لیگ برتر فوتسال که شامگاه جمعه در قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیدار برابر حفاری برای تیم ماهان تندیس قم سخت ترین مسابقه لیگ برتر بود و امروز در برابر تیمی مساوی کردیم که بسیار خوب بازی را اداره کرد و از نظر تاکتیکی تیمی قابل احترام و قدرتمند بود.

وی گفت: از کسب نتیجه مساوی در چنین شرایطی که فشار سنگینی روی تیم بود راضی هستم و برای من به اندازه یک برد اهمیت دارد البته ما روی امتیاز کامل بازی های خانگی حساب کرده‌ایم که با تساوی در بازی امروز، باید به دنبال جبران این 2 امتیاز از دست رفته باشیم.

وی افزود: گل‌هایی که دریافت کردیم روی اشتباهات فردی بود که البته در نیمه دوم اشتباه چندانی نداشتیم اما قبول دارم که در نیمه نخست خوب دفاع نکردیم و موقعیت‌های زیادی به حریف دادیم.

سرمربی تیم ماهان تندیس قم بیان کرد: باختن هم جزئی از کار ماست و همان طور که دیده‌اید گیتی پسند اصفهان هم 3 شکست در کارنامه دارد یا دبیری با آن همه هزینه‌ای که کرده، چهار بازی را باخته اما ما با این همه تماشاگر پرشور تحمل باخت نداریم و فقط به دنبال امتیاز کامل هستیم.

وی بیان کرد: وقتی به ماهان تندیس آمدم کسی از من قهرمانی نخواست اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجبوریم برای قهرمانی بجنگیم و باید امتیازات را جمع آوری کنیم و به ویژه در خانه امتیاز ندهیم.