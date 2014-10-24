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۲ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۰۵

شمسایی:

کسب تساوی برابر حفاری ارزشمند است

کسب تساوی برابر حفاری ارزشمند است

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم با بیان این که کسب تساوی برابر حفاری ارزشمند است گفت: وقتی به ماهان تندیس آمدم کسی از من قهرمانی نخواست اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجبوریم برای قهرمانی بجنگیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شمسایی پس از پایان مسابقه تیم های فوتسال حفاری خوزستان و ماهان تندیس قم در لیگ برتر فوتسال که شامگاه جمعه در قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیدار برابر حفاری برای تیم ماهان تندیس قم سخت ترین مسابقه لیگ برتر بود و امروز در برابر تیمی مساوی کردیم که بسیار خوب بازی را اداره کرد و از نظر تاکتیکی تیمی قابل احترام و قدرتمند بود.

وی گفت: از کسب نتیجه مساوی در چنین شرایطی که فشار سنگینی روی تیم بود راضی هستم و برای من به اندازه یک برد اهمیت دارد البته ما روی امتیاز کامل بازی های خانگی حساب کرده‌ایم که با تساوی در بازی امروز، باید به دنبال جبران این 2 امتیاز از دست رفته باشیم.

وی افزود: گل‌هایی که دریافت کردیم روی اشتباهات فردی بود که البته در نیمه دوم اشتباه چندانی نداشتیم اما قبول دارم که در نیمه نخست خوب دفاع نکردیم و موقعیت‌های زیادی به حریف دادیم.

سرمربی تیم ماهان تندیس قم بیان کرد: باختن هم جزئی از کار ماست و همان طور که دیده‌اید گیتی پسند اصفهان هم 3 شکست در کارنامه دارد یا دبیری با آن همه هزینه‌ای که کرده، چهار بازی را باخته اما ما با این همه تماشاگر پرشور تحمل باخت نداریم و فقط به دنبال امتیاز کامل هستیم.

وی بیان کرد: وقتی به ماهان تندیس آمدم کسی از من قهرمانی نخواست اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجبوریم برای قهرمانی بجنگیم و باید امتیازات را جمع آوری کنیم و به ویژه در خانه امتیاز ندهیم.

 

کد مطلب 2408926

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