فرشاد طلاور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کیفیت جام زنده یاد کازرونی اظهار داشت: مسابقات خوبی را شاهد بودیم و سومین دوره جایزه بزرگ ایران بود که دو دوره آن به میزبانی اصفهان برگزار شده و این دوره را می‌توان قوی ترین دوره نام گذاری کرد به این دلیل که همه بازیکنان ایران حضور داشتند.

وی درباره کیفیت تیم ملی تنیس و آمادگی بازیکنان تیم ملی بیان داشت: بحث تیم ملی از این مسابقات کاملا متفاوت است به این دلیل که شاید الان بازیکنی در شرایط عالی باشد و قهرمان شود ولی از آمادگی چند ماه بعد خود خبر ندارد و به این بستگی دارد که به چه شیوه‌ای می‌خواهند تیم ملی را انتخاب کنند.

نایب قهرمان مسابقات تنیس جام زنده یاد کازرونی اصفهان افزود: تعدادی مسابقات بین‌المللی نیز برگزار می‌شود که بازی نخست آن با اندونزی بوده و برگزاری اردوهایی در زمین‌های اندونزی برای آشنایی با رطوبت و شرایط اندونزی واقعا مفید است.

وی درباره جایگاه ایران در آسیا تصریح کرد: ایران در گروه دوم آسیا قرار دارد که درباره این گروه‌ها باید بگویم هر گروه شامل هشت تیم است بوده و جایگاه تیم ملی کشورمان در هشت تیم دوم آسیا قرار گرفته اما برای راه یابی به گروه یک باید برنامه‌ریزی طولانی مدت و بیش از سه سال داشته باشیم.

طلاور درباره تیم ملی بانوان گفت: متاسفانه در بخش بانوان ضعیف هستیم و جایگاه خوبی نداریم ولی اخیرا با اضافه شدن چند بازیکن جوان وضعیت تیم بانوان نیز رو به بهبود است.