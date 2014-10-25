به گزارش خبرنگار مهر، انوشا شاهقلی شامگاه جمعه پس از قهرمانی در رقابت‌های جام زنده یاد کازرونی در اصفهان اظهار داشت: مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و برگزاری اینگونه مسابقات در این سطح می تواند کمک زیادی به تنیس کشور کند.

وی افزود: برگزاری اینگونه مسابقات باعث رشد کیفی تنیس کشور می‌شود انگیزه دیگر بازیکنان نیز بالا برود.

قهرمان تنیس کشور در رقابت‌های جام زنده‌یاد کازرونی بیان دشت: من در چند ماه اخیر تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته بودم و تا حدودی از فینالیست شدن خود مطمئن بودم ولی باید بگویم مسابقات سختی بود و در نیمه نهایی و فینال بسیار اذیت شدم.

وی گفت: حریفان من در این دو مرحله بسیار سطح خوبی داشتند ولی مهم این است که من قهرمان شدم و از این مسئله بسیار خوشحال هستم.

شاهقلی درباره جایگاه تیم ملی در آسیا و جهان تصریح کرد: با توجه به کم توجهی مسئولان جایگاه تیم ملی در حد و اندازه خودش است ولی این را مطمئن هستم که می توانیم بیش از این پیشرفت داشته باشیم و امیدوارم مسئولان ورزش توجه بیشتری به این رشته داشته باشند.