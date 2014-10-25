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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

انوشا شاهقلی:

برگزاری رقابت‌های تنیس در کشور باعث ارتقای سطح کیفی تنیس می‌شود

برگزاری رقابت‌های تنیس در کشور باعث ارتقای سطح کیفی تنیس می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: قهرمان تنیس کشور در رقابت‌های جام زنده‌یاد کازرونی گفت: برگزاری این گونه مسابقات می‌تواند سطح کیفی بازیکنان را ارتقاء دهد و امیدوارم مسئولان بیش از پیش این رشته را حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشا شاهقلی شامگاه جمعه پس از قهرمانی در رقابت‌های جام زنده یاد کازرونی در اصفهان اظهار داشت: مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و برگزاری اینگونه مسابقات در این سطح می تواند کمک زیادی به تنیس کشور کند.

وی افزود: برگزاری اینگونه مسابقات باعث رشد کیفی تنیس کشور می‌شود انگیزه دیگر بازیکنان نیز بالا برود.

قهرمان تنیس کشور در رقابت‌های جام زنده‌یاد کازرونی بیان دشت: من در چند ماه اخیر تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته بودم و تا حدودی از فینالیست شدن خود مطمئن بودم ولی باید بگویم مسابقات سختی بود و در نیمه نهایی و فینال بسیار اذیت شدم.

وی گفت: حریفان من در این دو مرحله بسیار سطح خوبی داشتند ولی مهم این است که من قهرمان شدم و از این مسئله بسیار خوشحال هستم.

شاهقلی درباره جایگاه تیم ملی در آسیا و جهان تصریح کرد: با توجه به کم توجهی مسئولان جایگاه تیم ملی در حد و اندازه خودش است ولی این را مطمئن هستم که می توانیم بیش از این پیشرفت داشته باشیم و امیدوارم مسئولان ورزش توجه بیشتری به این رشته داشته باشند.

کد مطلب 2408931

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