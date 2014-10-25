زمین لزره 5.3 ریشتری فاریاب خسارت نداشت

بهرام امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به محض وقوع زمین لرزه ستاد بحران در شهرستان تشکیل شده و گروه های ارزیاب به مناطق مختلف به منظور بررسی شرایط اعزام شدند.

وی ادامه داد: طبق اعلام گروه های کارشناسی زمین لرزه نسبتا شدید روز گذشته فاریاب هیچ گونه خسارت جانی و مالی بر جای نگذاشت.

فرماندار فاریاب ابراز داشت: با توجه به اینکه استان کرمان بر روی خط زلزله قرار دارد همواره باید آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشیم.

این مسئول گفت: مقاوم سازی، بهسازی و نوسازی منازل مسکونی مهم ترین اصل برای پیشگیری از بروز خسارت در زمان وقوع زمین لرزه است که شهروندان باید به این اصل توجه ویژه داشته باشند.

زمین لرزه ای ۵.۳ ریشتری راس ساعت چهار و هشت دقیقه عصر جمعه فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در مشخصات جغرافیایی عرض ۲۷.۷۷۲ درجه و طول ۵۷.۳۴۳ درجه رخ داد.

همچنین عمق زمین لرزه گفته در ۱۴ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.