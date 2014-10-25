به گزارش خبرنگار مهر، روز نوزدهم شهریورماه بود که با اعلام رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس علی دایی به یکباره از سرمربیگری این تیم عزل شد و حمید درخشان جای دایی را روی نیمکت سرخپوشان گرفت. اتفاقی که با وجود گذشت یک ماه از آن، هنوز علامت‌های سئوال بزرگی را در ذهن فوتبالدوستان باقی گذاشته است و خبرهای مربوط به آن هر هفته در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آخرین خبرهای مربوط به این موضوع هم بحث تسویه حساب علی دایی با باشگاه است که به نظر می‌رسد هنوز عملی نشده.

با وجود این، سناریوی حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برای برکناری دایی و انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس به شکل دیگری مد نظر بود که در نهایت باعث نشستن حمید درخشان روی نیمکت پرسپولیس شد. سیاسی که به گفته خودش با محمد مایلی کهن هم برای انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس مشورت کرده بود، در نظر داشت تا گزینه‌ای را جانشین دایی کند که با این گزینه بتواند جلوی اعتراض دایی را بگیرد.

برای همین رئیس هیات مدیره پرسپولیس یکی از نزدیک‌ترین افراد به علی دایی را به عنوان گزینه جانشینی او انتخاب می‌کند که این فرد محمد پنجعلی سرپرست پیشین سرخپوشان بود.

در جلسه سه نفره حمید درخشان، حسین عبدی و حمیدرضا سیاسی قبل از برکناری دایی مقرر می‌شود تا محمد پنجعلی به عنوان سرمربی انتخاب شود. حتی درخشان و عبدی هم قبول می‌کنند تا پنجعلی سرمربی شود و آنها هم به عنوان مربی، در کنار پنجعلی باشند. در همین رابطه عبدی و سیاسی هم صحبت‌هایی با پنجعلی انجام می‌دهند ولی سرپرست پرسپولیس از قبول این سمت خودداری کرده و پذیرفتن آنرا نادرست می‌داند.

چند ساعت بعد از رد پیشنهاد سرمربیگری از سوی پنجعلی بود که حمیدرضا سیاسی اعلام کرد حمید درخشان سرمربی پرسپولیس شده و با حضور در تمرینات، هدایت تیم را بر عهده خواهد گرفت. پنجعلی البته بعد از انتخاب درخشان به احترام علی دایی از سرپرستی پرسپولیس استعفا داد ولی ابتدا با این استعفا مخالفت شد و پنجعلی حتی یک بازی هم با عنوان سرپرستی در کنار درخشان روی نیمکت نشست ولی پس از آن بود که عذر پنجعلی را از پست خود خواستند و وی به عنوان مدیر تیم بزرگسالان و مدیر تیم‌های پایه به کارش در باشگاه ادامه داد.