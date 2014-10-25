مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-به دنبال درگیری ارتش لبنان با گروههای مسلح در شمال شهر طرابلس هشت نظامی زخمی شدند.

-منابع لیبیایی از تسلط ارتش بر بزرگترین پایگاه نظامی وابسته به گروههای تندرو در بنغازی خبر دادند.

- به دنبال حمله افراد مسلح به تجمع حوثیها در صنعا، دو نفر از حوثیها کشته شده و چند نفر دیگر زخمی شدند.

-"منصف المرزوقی" رئیس جمهوری تونس "بسار اسد" رئیس جمهوری سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم و بر وجود روابط مستحکم میان مصر و تونس تاکید کرد.

-جنگنده های ائتلاف در دو روز گدشته 12 حمله دیگر را علیه مواضع داعش در عراق و سوریه انجام دادند.

-به دنبال سرکوب تظاهرات فلسطینیها به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری یک فلسطینی به شهادت رسید.

-"ولادیمر پوتین" رئیس جمهوری روسیه به کی یف در خصوص حل و فصل درگیریها در شرق اوکراین با توسل به خشونت و زور هشدار داد.

-"عبدالفتاح السیسی" به مدت سه ماه در شمال منطقه سینا حالت فوق العاده اعلام کرد.

-در جریان تیراندازی یک فرد مسلح به سمت نیروهای پلیس در شمال کالیفورنیا دو نفر از افراد پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

-"جان کری" وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در خصوص استفاده داعش از گازهای سمی و کشنده تحقیق می کند.

-یک شهروند آمریکایی پس از تیراندازی در مقابل مدرسه ای خودکشی کرد.