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۳ آبان ۱۳۹۳، ۹:۰۹

واکنش رئیس جمهوری عراق به پاکسازی جرف الصخر

واکنش رئیس جمهوری عراق به پاکسازی جرف الصخر

فؤاد معصوم از تلاش نیروهای امنیتی عراق برای پاکسازی منطقه جرف الصخر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای از موفقیت نیروهای امنیتی عراق در عملیات جرف الصخر که منجر به بازپس گیری این منطقه در شمال استان بابل شد قدردانی کرد.

در این بیانیه تصریح ضمن تبریک به همه مردم عراق در این خصوص اظهار امیدواری شده است که این موفقیت راهگشای موفقیتها و دستاوردهای قابل توجه و بیشتری در خصوص سرکوب داعش و پاکسازی عراق از وجود این گروه تروریستی شود.

 شایان ذکر است روز گذشته ارتش و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده ای را برای پاکسازی منطقه جرف الصخر انجام دادند که در نتیجه این عملیات منطقه راهبردی جرف الصخر از وجود داعش پاکسازی شد.

کد مطلب 2408938

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