تخلف اپراتورهای موبایل در نصب دکلها/ ممانعت از نصب آنتن در نزدیکی مدارس و بیمارستانها

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ممانعت شورای شهر تهران برای نصب دکل ها و آنتن های موبایل توسط اپراتورهای تلفن همراه اظهار داشت: اگرچه تاکنون مضرات آنتهای موبایل به اثبات نرسیده است اما تلاش بر این است که اقدامات به نحوی صورت گیرد که تاثیرات تشعشعات ناشی از این آنتن ها، به حداقل ممکن برسد.

وی با بیان اینکه تاثیر آنتن های موبایل به بدن انسان از تاثیر گوشی موبایل به بدن کمتر است گفت: اما اپراتورهای موبایل باید در نصب آنتن ها و دکل های BTS در اماکن شهری از استاندارد لازم پیروی کنند با این حال شاهد آن بوده ایم که در برخی مناطق بدون رعایت فاصله مناسب اپراتورها اقدام به نصب دکل کرده اند که در این زمینه اخطار لازم از سوی شرکت ارتباط مشترک شهر به این اپراتورها داده شده است.

رئیس شورای شهر افزود: با وجودی که ممکن است تشعشعات آنتن های موبایل بر روی کودکان تاثیر منفی داشته باشد از اپراتورهای موبایل خواسته ایم نزدیک مدارس، کودکستان ها و بیمارستانها و نزدیک پنجره منازل از نصب دکل خودداری کنند.

چمران تصریح کرد: اصرارمان این است که اپراتورها برای نصب آنتن های موبایل از شرکت ارتباط مشترک شهر مجوز لازم را دریافت کنند؛ چرا که با این ساماندهی می توانیم تا حد زیادی از خطرات احتمالی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تحقیقاتی که در دانشگاه امیرکبیر برروی تشعشعات آنتن های Bts انجام شده افزود: در این تحقیقات خطراتی به اثبات نرسیده است اما با این وجود باید استانداردهای لازم را در نصب این آنتن ها به کار گیریم.

چمران ادامه داد: گزارش تخلفات از سوی شرکت ارتباط مشترک شهر داده شده و اپراتورها ملزم به اصلاح نحوه نصب و راه اندازی دکل های موبایل شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اپراتورها استانداردها و الزامات را رعایت کنند مشکلی در نصب آنتن های BTS نخواهند داشت.