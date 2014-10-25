تیم ایران در جهنم منامه به فینال رسید/ چین حریف ملی پوشان در دیدار نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های والیبال جوانان ایران و بحرین دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا را جمعه شب در منامه برگزار کردند که در پایان تیم ایران با حساب 3 بر یک از سد میزبان خود گذشت تا با وجود جوسازی هواداران این تیم به دیدار نهایی این مسابقات راه یابد.

با وجود اینکه در سالن برگزاری مسابقات جو بدی علیه تیم ایران وجود داشت اما شاگردان نفرزاده بازی را خوب شروع کردند و ست نخست را به راحتی با امتیاز 25 بر 14 به سود خود پایان دادند. در ست دوم این تیم میزبان بود که بهتر کار کرد و 25 بر 21 پیروز شد.

بحرین که با بردن این ست جان گرفته بود در ست سوم پا به پای تیم ایران پیش رفت و در امتیاز 24 نیز با تیم ایران برابر شد اما در نهایت تیم کشورمان بود که این ست را 26 بر 24 به سود خود پایان داد. در ست پایانی تیم کشورمان کاملا عرصه را بر حریف تنگ کرد و 25 بر 15 برنده شد تا این بازی را 3 بر یک برنده شود و به دیدار نهایی راه یابد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی دو تیم کره‌جنوبی و چین رو در روی هم قرار گرفتند که با وجود ارایه یک بازی جذاب و نزدیک از سوی هر دو تیم، این تیم چین بود که 3 بر یک برنده شد و به دیدار نهایی رسید. چین در تمامی ست‌ها از حریف عقب بود اما به بازی برگشت و فینالیست شد.

بدین ترتیب امروز شنبه تیم‌های بحرین و کره جنوبی از ساعت 16:30 برای کسب عنوان سوم به مصاف هم می‌روند و جدال ایران و چین در فینال این مسابقات نیز ساعت 19 برگزار خواهد شد.