به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی صبح شنبه در بازدید از کارخانه آرین سینا، با بیان اینکه بیش از 90 درصد مواد اولیه از طریق زراعت چوب تامین می شود از اهدای 400 هزار اصله نهال رایگان به زارعین چوب خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به درخواست های مردم منطقه برای ارتقای وضعیت زیست محیطی در شهرستان ساری و با پیگیری های مستمر فرمانداری مرکز استان در حال حاضر شاهد ارتقای صنعت پاک در کارخانه آرین سینا هستیم.

واحدی اقدامات انجام گرفته برای ایجاد صنعت پاک در کارخانه ارین سینا را رضایت بخش اعلام و تصریح کرد: انتظار داریم که این روند به صورت مستمر بوده و استاندارد های لازم و زیست محیطی رعایت شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعویض سیکلون ها انجام شده وکاهش ذرات خروجی از اگزوزهای سیکلون ها را شاهد هستیم و آلودگی صوتی که عمده شکایت مردم منطقه بوده رفع شده است.

فرماندار مرکز مازندران افزود: هم اکنون موازین زیست محیطی در این کارخانه رعایت می شود و از استاندارد های لازم برای صنعت پاک برخوردار است.

فرماندار ساری از اهدای 400 هزار اصله نهال رایگان به زارعین چوب خبر داد و گفت: شرکت آرین سینا آمادگی لازم جهت کاشت نهال در حریم جاده خزر آباد را دارد.