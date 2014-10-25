اروپا باید وابستگی به انرژی را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان ، رهبران اتحادیه اروپا همچنین در نشست شب گذشته خود در زمینه اهداف سال 2030 که از نظر مبارزه با تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی حانز اهمیت می باشند، به توافق رسیدند.

آنها پیرامون موضوعاتی چون کاهش 40 درصدی تصاعد دی اکسید کربن، افزایش سهم انرژی قابل تجدید به 27 درصد و سیاست انرژی مشترک که به تقسیم برق و گاز بین اعضای اتحادیه سهولت خواهد بخشید، توافق کردند.

"هرمان وان رامپوی" رئیس شورای اروپا اظهار داشت: بحرانهای امنیتی در خاورمیانه و اوکراین یکبار دیگر نشان داد که باید وابستگی اروپا در زمینه انرژی را کاهش بدهیم.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت: برخی ها می گفتند که زمانبندی اشتباه بوده و کار آسانی نیست، اما توانستیم در نهایت به توافق برسیم

موضوعاتی چون کمک مالی دو میلیارد یورویی مورد درخواست اوکراین، تشویق سرمایه گذاریهای جدید، برنامه های مربوط به افزایش استخدام و نحوه تامین ثبات مالی، مهمترین عناوین مذاکرات را تشکیل می دهد.