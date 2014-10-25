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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

رئیس شورای اروپا:

اروپا باید وابستگی به انرژی را کاهش دهد

اروپا باید وابستگی به انرژی را کاهش دهد

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی بر لزوم کاهش وابستگی اروپا به مصرف انرژی تاکید کردند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان ، رهبران اتحادیه اروپا همچنین در نشست شب گذشته خود در زمینه اهداف سال 2030 که از نظر مبارزه با تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی حانز اهمیت می باشند، به توافق رسیدند.

آنها پیرامون موضوعاتی چون کاهش 40 درصدی تصاعد دی اکسید کربن، افزایش سهم انرژی قابل تجدید به 27 درصد و سیاست انرژی مشترک که به تقسیم برق و گاز بین اعضای اتحادیه سهولت خواهد بخشید، توافق کردند.

"هرمان وان رامپوی" رئیس شورای اروپا اظهار داشت: بحرانهای امنیتی در خاورمیانه و اوکراین یکبار دیگر نشان داد که باید وابستگی اروپا در زمینه انرژی را کاهش بدهیم.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت: برخی ها می گفتند که زمانبندی اشتباه بوده و کار آسانی نیست، اما توانستیم در نهایت به توافق برسیم

موضوعاتی چون کمک مالی دو میلیارد یورویی مورد درخواست اوکراین، تشویق سرمایه گذاریهای جدید، برنامه های مربوط به افزایش استخدام و نحوه تامین ثبات مالی، مهمترین عناوین مذاکرات را تشکیل می دهد.

کد مطلب 2408956

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