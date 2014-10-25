برای کسب مدال طلا اینچئون هیچکس جلودار من نبود

سعید عبدولی در حاشیه تجلیل از مدال آوران خوزستانی رقابت های آسیایی اینچئون کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اظهار کرد: سطح آمادگی ما برای حضور در این رقابت ها خوب بود و با تمام توان خود در این رقابت ها شرکت کردیم ولی متاسفانه ضربه بدی به ما وارد کرد.

وی افزود: تمرینات سختی را پشت سر گذاشته بودیم و با بدنی روی فرم و انگیزه ای بالا وارد مسابقات شدم و هیچکس برای کسب مدال طلا جلودار من نبود ولی داوری بازهم ناعادلانه تصمیم گرفت ولی از این جهت خوشحالیم که این گروه داوری را قرار است جریمه کنیم.

دارنده مدال برنز رقابت های کشتی اینچئون کره جنوبی ادامه داد: رقابت های جهانی تهران را در پایان سال در پیش داریم و امیدوارم در آن مسابقات بتوانم مدال طلا را کسب کنم.

وی بیان کرد: تها فکر و ذکر ما بحث اشتغال و بیکاری است که باعث می شود بین ورزش و کار یکی را در اولویت زندگی خود قرار دهیم و امیدوارم مساله اشتغال مدال آوران استان به زودی مورد بررسی قرار گیرد.