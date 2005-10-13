آمريكا مانع همكاري هسته اي آرژانتين با ونزوئلا خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فايننشيال تايمز چاپ لندن، آمريكا مدعي است كه هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا احتمالاً با كمك ايران در پي توسعه تكنولوژي هسته اي است.

مقامات ونزوئلا گزارش دولت آرژانتين را مبني بر اينكه شركت نفتي دولتي ونزوئلا در ماه آگوست از دولت آرژانتين درخواست كرده است تا به آن راكتورهاي هسته اي اندازه متوسط بفروشد تائيد كردند.

يك مقام ارشد وزارت دفاع آمريكا كه متخصص امور آمريكاي لاتين است در اينباره گفت:"دولت آمريكا درباره اين مساله برانگيخته نخواهد شد و احتمالاً فشار زيادي را به آرژانتين وارد خواهد ساخت تا از اين اقدام ممانعت بعمل آورد".

موضع گيري مقامات آمريكائي همچنين پس از آن صورت مي گيرد كه مقامات ونزوئلا گفته اند كه در صدد بدست آوردن تكنولوژي هسته اي صرفاً براي مقاصد صلح آميز هستند و براي اين منظور در صدند تا گروهي از دانشمندان خود را براي مطالعه و كسب تجارب آرژانتين به اين كشور اعزام كنند.

"رافائل راميرز" وزير انرژي و "رافائل بيلسا" وزير امور خارجه ونزوئلا نيز در اين باره اعلام كردند:" مهم اين است كه ما گفته ايم مي خواهيم در حوزه هاي جديدي نظير انرژي اتمي و هسته اي نيز پيشرفت كنيم".