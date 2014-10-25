دومين جشنواره ادبی مولوی كرد در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه و طی مراسمی در سنندج، دومین جشنواره جایزه ادبی مولوی كرد با حضور جمعی از نویسندگان، شاعران و مدیران دولتی آغاز به كار كرد و قرار است كه به مدت دو روز در سنندج ادامه داشته باشد.

در این مراسم كه در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج در سخنانی به اهمیت حضور و مشاركت موسسه های غیردولتی در راستای برگزاری فعالیت های فرهنگی خبر داد و گفت: این روند یكی از سیاست های اصلی در استان كردستان است.

سامان احمدی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در استان كردستان به ویژه شهرستان سنندج افزود: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته جایزه ادبی مولوی كرد در تقویم برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كشور ثبت شده است و این فرصت بسیار خوبی برای تقویت حوزه فرهنگ در كردستان است.

وی با بیان اینكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال حمایت از موسسات فرهنگی و هنری است، ادامه داد: واگذاری مدیریت و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری یكی از سیاست های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به همین دلیل این مهم در كردستان نیز به صورت جدی دنبال می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج در پایان گفت: انتظار می رود كه به مشاركت و حضور تمامی نویسندگان، شاعران و ادیبان كرد زبان شاهد برگزاری جشنواره ای مناسب در شهرستان سنندج باشیم.

مدیر انجمن مولوی كرد سنندج نیز در این مراسم افتتاحیه طی سخنانی عنوان كرد: اولین جایزه ادبی مولوی کرد در بهار سال 91 با شرکت خوب و مناسب شاعران مناطق کردنشین كشور برگزار شد و خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته امسال نیز شاهد برگزاری دومین دوره این جشنواره در سنندج هستیم.

خالد امانی گفت: انتظار می رود كه در جریان برگزاری این دوره از جشنواره نیز شاهد حضور و استقبال خوب فعالان فرهنگی باشیم تا زمینه برای برگزاری هر چه بهتر دوره های بعدی نیز فراهم شود.

دبیر اجرایی دومین جشنواره جایزه ادبی مولوی کرد نیز در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه طی سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه در این دوره شاهد استقبال بسیار خوب شعرای کردزبان سراسر کشور بودیم و در مجموع بیش از 973 اثر ادبی از 252 شاعر کردزبان به لهجه‌های مختلف زبان کردی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

كمال طاهر نژاد افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دبیرخانه این دوره از جشنواره بیش از 60 شاعر به قرائت اشعار خود خواهند پرداخت و یک پانل تخصصی نیز با حضور بختیار سجادی، رهبر محمودزاده و مسعود بیننده از اساتید برجسته حوزه ادبیات کردی کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های پیش بینی شده در راستای برگزاری هر چه بهتر جشنواره ادبی مولوی كرد در سنندج، اعلام کرد: مراسم پایانی این جشنواره شامگاه شنبه با معرفی نفرات و آثار برگزیده در تالار فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود و قرار است كه در این مراسم جمعی از مدیران استان حضور داشته باشند.